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Футбольный арбитр Карасев станет гостем шоу «Вечерний Ургант»
Спорт
Футбольный арбитр Карасев станет гостем шоу «Вечерний Ургант»
fc-zenit.ru  /  официальный сайт фк «Зенит».

Москва, 17 октября. Арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Сергей Карасев станет гостем программы «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Пресс-служба «Вечернего Урганта» в Instagram-аккаунте проинформировала, что Сергей Карасев станет одним из гостей популярного шоу. Выпуск с лучшим российским футбольным арбитром будет записан 18 октября.

Prt Scr instagram.com / @vecherniy_urgant

В этом году бригада Карасева обслуживала матчи 16-го чемпионата Европы, а также поединок за Суперкубок УЕФА между английским «Челси» и испанским «Вильярреалом». Накануне судья и его помощники работали на столичном дерби «Спартак» — «Динамо».

Матч московских клубов в рамках 11-го тура РПЛ на стадионе «Открытие Банк Арена» завершился результативной ничьей. «Спартак» сумел отыграться в концовке игры, по ходу которой уступал бело-голубым с разницей в два мяча.

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