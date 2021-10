Группа миссионеров из США была похищена в Гаити

Порт-о-Пренс, 17 октября. Группа из 17 американских миссионеров, включая детей, была похищена в Гаити.

Сообщение о похищении американских граждан распространила одна из американских религиозных организаций из Огайо. Согласно имеющейся информации, граждане США были похищены одной из многочисленных банд, действующих в Гаити. Похищение произошло в то время, когда сотрудники миссии ехали в аэропорт после посещения строящегося детского дома.

#Caribbean: Close to 17 American missionaries reported as kidnapped by gang members in Haiti https://t.co/JuUQrP6PuQ #svgnewsbot pic.twitter.com/HFUpUkXvQ8