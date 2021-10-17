Группа миссионеров из США была похищена в Гаити

Порт-о-Пренс, 17 октября. Группа из 17 американских миссионеров, включая детей, была похищена в Гаити.

Сообщение о похищении американских граждан распространила одна из американских религиозных организаций из Огайо. Согласно имеющейся информации, граждане США были похищены одной из многочисленных банд, действующих в Гаити. Похищение произошло в то время, когда сотрудники миссии ехали в аэропорт после посещения строящегося детского дома.

#Caribbean: Close to 17 American missionaries reported as kidnapped by gang members in Haiti https://t.co/JuUQrP6PuQ #svgnewsbot pic.twitter.com/HFUpUkXvQ8 — Vincentian News Bot (@SVGNewsBot) October 17, 2021

Согласно информации, которую предоставили правоохранительные органы карибского государства, за похищением, вероятно, стоят члены одной из банд, которая специализируется на подобного рода преступлениях.

Власти США сообщили, что им известно об инциденте.

«Благополучие и безопасность граждан США за рубежом являются одним из важнейших приоритетов Государственного департамента», — сказал пресс-секретарь ведомства, отказавшись от дальнейших комментариев.

Похищение миссионеров произошло всего через несколько дней после того, как высокопоставленные представители США посетили Гаити и пообещали выделить больше ресурсов для Национальной полиции Гаити, в том числе 15 миллионов долларов, которые будут направлены на борьбу с бандитизмом.

Гаити в настоящее время переживает всплеск преступности. Столица страны Порт-о-Пренс представляет собой территорию, поделенную на сферы влияния многочисленных преступных группировок. Высокий уровень насилия привел к перемещению тысяч гаитян, которые сейчас живут во временных убежищах в антисанитарных условиях.

Согласно отчету, опубликованному в прошлом месяце Объединенным представительством ООН в Гаити, в Национальную полицию страны за первые восемь месяцев 2021 года поступило по меньшей мере 328 сообщений о похищениях людей. Количество похищений в стране стремительно выросло: за весь 2020 год в Гаити было похищено 234 человека.

Global Look Press / Adam Delgiudice / ZUMAPRESS.com

«Политические беспорядки, всплеск бандитского насилия, ухудшение социально–экономических условий, включая отсутствие продовольственной безопасности и недоедание, – все это способствует ухудшению гуманитарной ситуации. Перегруженные и недостаточно обеспеченные полицейские силы в одиночку не могут справиться с проблемами безопасности Гаити», — говорится в отчете ООН.

Криминогенная ситуация в Гаити резко ухудшилась после убийства президента страны Жовенеля Моиза, что привело к политическому кризису и утрате властями контроля над ситуацией.