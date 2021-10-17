Глава ФЗНЦ Шугалей отреагировал на осуждение США российской переписи населения в Крыму

Американцам стоит отправиться в Афганистан и понести наказание за то, что они там сделали за 20 лет. Таким мнением поделился в беседе с ФАН социолог, глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей.

Собеседник отреагировал на заявление американского посольства на Украине о том, что США осуждают проведение Россией переписи населения в Крыму с 15 октября по 14 ноября.

«Для себя я уже давно понял, что отслеживать заявления Соединенных Штатов Америки по поводу того, что мы делаем, просто глупо. Тем, что мы копаемся: «Что это значит?», «Как это значит?», мы только усиливаем влияние той глупости, которую они делают. Не вижу смысла даже комментировать это», — поделился своим мнением социолог.

Максим Шугалей также обратил внимание на то, что подобное заявление представляет собой часть целой стратегии.

«Идет абсолютно четкая работа против нашей страны. Они объявили нас врагами. Крым уже давно наш. Мы можем делать там, согласно нашим законам, то, что нам нужно для нашего развития, для удобства жителей Крыма. Перепись нужна для планирования, например, всех социальных программ, которые там запускаются», — высказал свою позицию собеседник ФАН.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

В завершение он назвал конкретный регион, поинтересоваться положением дел в котором у Америки действительно есть причины.

«Почему мы должны слушать заявления представителей страны, которая находится за океаном? Мне совершенно непонятно. Если бы еще Украина что-то сказала, гипотетически можно было бы услышать это. Вообще непонятно, с какой радости из Соединенных Штатов Америки будут указывать, что нам делать. Пускай поедут в Афганистан, отчитаются там и понесут наказание за то, что сделали там за 20 лет», — подытожил глава ФЗНЦ.

Ранее Максим Шугалей в беседе с ФАН оценил создание нового Верховного суда в Афганистане. По его словам, нынешние руководители этой страны стремятся создать управляемое и безопасное государство.