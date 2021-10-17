Посол РФ в Великобритании Келин заявил о готовности «Северного потока — 2» к запуску

Лондон, 17 октября. Газопровод «Северный поток — 2» готов к запуску, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин.

По словам дипломата, сейчас трубопровод полностью готов к работе, ожидается разрешение на эксплуатацию от Германии.

«Как только это произойдет, конечно, поставки газа будут осуществляться по этому трубопроводу», — рассказал Келин журналистам.

Комментируя увеличение поставок газа из России в Западную Европу через ГТС Украины, дипломат отметил, что «Газпром» уже поставляет 10% сверх контрактных обязательств по транзиту. Большего Россия сделать не может, так как оборудование на Украине никогда не модернизировалось и не ремонтировалось, и использовать его опасно. Все обвинения в «политическом давлении» в адрес «Северного потока — 2» дипломат назвал чепухой.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что причиной энергетического кризиса в Европе стало отсутствие долгосрочных контрактов, и газопровод «Северный поток — 2» здесь ни при чем. По словам Новака, Россия исполняет контракты в полном объеме, и это подтверждают покупатели в Европе.