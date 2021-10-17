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Японские читатели Yahoo News Japan предложили переселить русских с Курильских островов
Политика
Японские читатели Yahoo News Japan предложили переселить русских с Курильских островов
Федеральное агентство новостей

Токио, 17 октября. Читатели японского издания Yahoo News Japan высказали свое мнение о фильме режиссера Владимира Козлова «Кунашир» об острове на Курилах.

В фильме рассказывается о жизни людей на острове, где стоят заброшенные дома, а пейзажи весьма унылы. Японцев разъярила такая картина, поэтому в комментариях к новости о фильме они призвали выселить русских с островов. В обсуждении текста японцы пишут, что такой ультиматум будет весьма кстати.

«Российских жителей островов можно переселить в другие регионы, поскольку они сами переехали на Южные Курилы некоторое время назад. Если кто-то захочет в Японию — не пускать, поскольку это могут быть шпионы», — написал один из комментаторов.

wikipedia.org / Public Domain

«Жители материка не забывают обид. Россия отомстила за свое поражение в русско-японской войне — оккупировала «северные территории» и отправила японских военнопленных в Сибирь», — высказался еще один юзер.

Читатели указали на неверную политику экс-премьер-министра Японии Синдзо Абэ на тему Курил, это и привело к тому, что Россия «не относится к Токио серьезно», уверены они.

Ранее японский премьер-министр Фумио Кисида заявил, что суверенитет Токио якобы распространяется на Южные Курилы. Его мнение раскритиковала спикер Совфеда Валентина Матвиенко, которая отметила, что подобные высказывания вызывают разочарование, поскольку они не имеют под собой никакой юридической силы.

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россия япония курилы кунашир
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