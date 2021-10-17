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Ученые Массачусетского технологического института обнаружили разрыв ранней Солнечной системы
Наука
Ученые Массачусетского технологического института обнаружили разрыв ранней Солнечной системы
pixabay.com  /  PD

Москва, 17 октября. Специалисты Массачусетского технологического института нашли доказательства существования таинственного разрыва между внутренней и внешней областями ранней Солнечной системы.

Космическая граница могла появиться из-за разрыва в «протопланетном диске» из пыли и газа, который вращался вокруг Солнца, а затем слился в ныне известные планеты. Ученые провели анализ древних метеоритов, который позволил прийти к выводу, что разрыв внутри диска существовал около 4,567 млрд лет назад. Сейчас в том месте, где он раньше размещался, находится пояс астероидов.

«За последнее десятилетие наблюдения показали, что полости, промежутки и кольца часто встречаются в дисках вокруг других молодых звезд. Это важные, но плохо изученные признаки физических процессов, с помощью которых газ и пыль превращаются в молодое солнце и планеты», — заявил профессор планетарных наук Бенджамин Вайс.

Однако обстоятельства существовавшего в Солнечной системе разрыва до сих пор остаются загадкой для научного сообщества. Одной из причин случившегося могло быть влияние Юпитера, который по мере обретения своей формы мог подтолкнуть с помощью гравитационного притяжения газ и пыль к границам, оставив зазор в развивающемся диске.

Астрономы из Новой Зеландии ранее спрогнозировали приближение к Солнцу крупнейшей кометы в истории. Объект пролетит мимо огненной звезды уже через десять лет.

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ученые солнечная система разрыв
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