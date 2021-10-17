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Поклонники Саши Спилберг засыпали ее бойфренда вопросами об исчезновении блогера
Шоу-бизнес
Поклонники Саши Спилберг засыпали ее бойфренда вопросами об исчезновении блогера
instagram.com  /  @sashaspilberg

Москва, 17 октября. Бойфренд блогера Саши Спилберг Паруль Гуджрал игнорирует вопросы подписчиков, которые обеспокоены пропажей звезды. Фолловеры потребовали объяснить, что случилось с интернет-знаменитостью.

Саша Спилберг привлекла к себе внимание интернет-пользователей — звезда не только пропала из соцсетей, но и перестала выходить на связь с родственниками. Вскоре менеджер девушки призвала фолловеров поделиться информацией о своей клиентке. На этом фоне бойфренд блогера продолжает делиться в Instagram постами, где признается избраннице в любви. Эти публикации взволновали фанатов Спилберг: многие обратились за ответами к Гуджралу в комментариях.

«Паруль, где наш Саша? Ее менеджер сказал, что она не была на связи уже третий день. Что происходит?»;

«Паруль, что происходит, где Саша? Мы действительно беспокоимся о ней»;

«Эй, Паруль, где Саша? Нам нужны ответы. Мы действительно беспокоимся о ней», — писали поклонники Саши Спилберг.

Однако бойфренд звезды предпочел оставить настойчивые вопросы фанатов без ответа. Некоторые подписчики осудили Гуджрала за публикации в Stories на фоне исчезновения возлюбленной.

Ранее отец Саши Спилберг вышел на связь с подписчиками и поделился подробностями о поисках дочери. Он отметил, что в этой истории «нет криминала», однако так и не смог объяснить пропажу звезды.

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блогер саша спилберг изчезновение
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