Поклонники Саши Спилберг засыпали ее бойфренда вопросами об исчезновении блогера

Москва, 17 октября. Бойфренд блогера Саши Спилберг Паруль Гуджрал игнорирует вопросы подписчиков, которые обеспокоены пропажей звезды. Фолловеры потребовали объяснить, что случилось с интернет-знаменитостью.

Саша Спилберг привлекла к себе внимание интернет-пользователей — звезда не только пропала из соцсетей, но и перестала выходить на связь с родственниками. Вскоре менеджер девушки призвала фолловеров поделиться информацией о своей клиентке. На этом фоне бойфренд блогера продолжает делиться в Instagram постами, где признается избраннице в любви. Эти публикации взволновали фанатов Спилберг: многие обратились за ответами к Гуджралу в комментариях.

«Паруль, где наш Саша? Ее менеджер сказал, что она не была на связи уже третий день. Что происходит?»; «Паруль, что происходит, где Саша? Мы действительно беспокоимся о ней»; «Эй, Паруль, где Саша? Нам нужны ответы. Мы действительно беспокоимся о ней», — писали поклонники Саши Спилберг.

Однако бойфренд звезды предпочел оставить настойчивые вопросы фанатов без ответа. Некоторые подписчики осудили Гуджрала за публикации в Stories на фоне исчезновения возлюбленной.

Ранее отец Саши Спилберг вышел на связь с подписчиками и поделился подробностями о поисках дочери. Он отметил, что в этой истории «нет криминала», однако так и не смог объяснить пропажу звезды.