Политик Клинцевич рассказал, станет ли Китай новым военным лидером после запуска ГЛА

Испытания одной ракеты мало, чтобы заявлять о стратегических военных переменах. Таким мнением поделился с корреспондентом ФАН политик, руководитель Российского Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич, комментируя запуск китайского гиперзвукового летательного аппарата.

Как сообщила британская газета Financial Times, Китай провел новые испытания гиперзвукового летательного аппарата, способного нести ядерное оружие. Запуск впечатлил американских военных и застал их «врасплох», пишет издание. Судя по всему, власти США не ожидали такого прогресса от КНР в разработке военных технологий.

«Пока что испытания одной ракеты еще ничего не значат, ведь существует достаточно много разных технических вопросов, связанных с возможностями этой ракеты: целеполагание, маневренность, точность и так далее. Тут есть много вопросов, прежде чем возникнет новое оружие, способное по-настоящему влиять в стратегическом плане на любом театре военных действий. Но то, что такая перспектива (новой гонки вооружений. — Прим. ФАН) реальна, это, наверное, правильно. И американские военные эксперты это подтвердили», — сказал Франц Клинцевич.

Кадр CCTV News /

Сегодняшний Китай — это уже не та страна, какой мы ее видели 30 или 50 лет назад. В техническом и технологическом плане это одно из передовых государств, и с ним всем игрокам на мировой арене теперь нужно считаться.

«То, что экономическая война между Китаем и США есть и будет, и то, что США эту войну проиграют, у меня сомнений нет. Это связано с рядом факторов, в том числе и уже зависимостью США от Китая с точки зрения условий рабочей силы, которую Америка ранее использовала для своего развития, что дало толчок всем этим процессам. Остановить Китай уже будет невозможно, — высказал свою позицию политик. — И испытания вот такого оружия уже становятся для США крайне опасными и обременительными. Сегодня по-настоящему три страны являются лидерами в военном отношении — это Россия, Китай и США. Заметьте, что США я поставил на третье место. Они об этом пока что молчат, но это факт. И этот факт будет влиять на все».

Смещение военно-политических сил вовсе не означает, что в ближайшее время нам стоит ожидать обостренного соперничества или войны. Скорее, речь о том, что открыто давить на Китай через военную силу в ближайшее время Америка уже не сможет. Стране придется считаться с чужими интересами, находить компромисс и включать дипломатию, ведь время однополярного мира и абсолютного доминирования США во всех областях закончилось. Россия это уже доказала, что делает сегодня и Китай, резюмирует Франц Клинцевич.

Ранее лидер Российского Союза ветеранов Афганистана объяснил страх НАТО перед Россией. Как заявила кандидат в постоянные представители США при НАТО Джули Смит, наша страна представляет опасность не только как потенциальный военный противник, но и как «генератор угроз в киберпространстве».