Депутат Рады Гончаренко заявил, что второй срок поможет Зеленскому не оказаться за решеткой

Киев, 17 октября. Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского стремительно падает, но он все равно мечтает о втором сроке, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

Как считает нардеп, история о том, как Зеленского якобы отговаривают от похода на второй срок, является лучшей за последнее время шуткой. Гончаренко уверен, что второе президентство Зеленскому не светит, ведь он ничего не сделал за первый срок. Но самого главу государства это не волнует, так как ему важно снова быть у руля, чтобы не оказаться за решеткой.

«За дорожный грабеж на "Большой стройке", за проваленную вакцинацию — поводов сесть у Зеленского гораздо больше, чем баллотироваться», — уверен депутат.

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По словам Гончаренко, в первый срок он все провалил, чтобы появился повод снова ничего не делать, избравшись во второй раз. Нардеп говорит, что от выборов Зеленского отговаривают «сторожа и дворники», но он все равно получит свое и окажется в тюрьме.

Ранее журналист Максим Минин заявил, что скандал с офшорами вокруг Зеленского будет набирать обороты, а стратегия молчания может сыграть злую шутку. По его словам, аналогичный скандал с экс-президентом Петром Порошенко в 2016 году серьезно подкосил его позиции и положил начало восприятию его в мире как коррупционера.