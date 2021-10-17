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Геологи Райан и Питмен из Колумбийского университета доказали реальность Всемирного потопа
Наука
Геологи Райан и Питмен из Колумбийского университета доказали реальность Всемирного потопа
wikipedia.org  /  Иван Константинович Айвазовский

Вашингтон, 17 октября. Библейская история о Всемирном потопе породила множество споров. Долгое время считалось, что рассказ о стихийном бедствии не уникален, однако сейчас ученые заявляют: глобальная катастрофа действительно была.

Ключ к разгадке нашли геологи Уильям Райан и Уолтер Питмен из Колумбийского университета. Они изучили «климатическую летопись Земли» — отложения льда в Гренландии, и выяснили, что 10 тыс. лет назад уровень мирового океана сильно поднялся.

При этом больше всего пострадало от катастрофы побережье Черного моря. В те времена оно представляло собой озеро, поскольку пролива Босфор не существовало, а вместо него была гранитная перемычка. Сам пресноводный водоем располагался на 150 метров ниже уровня мирового океана.

По словам исследователей, почти 7,5 тыс. лет назад тающие ледники подняли уровень соседнего Средиземного моря. В районе пролива образовался гигантский водопад мощностью в двести Ниагарских, который лил 300 дней подряд. Из-за этого уровень Черного моря рос на глазах — примерно на полметра в день.

«На глубине около 160 метров мы обнаружили древнюю береговую линию. Вдоль нее тянутся остатки деревянных строений, которые очень хорошо сохранились», — подчеркнул подводный археолог Роберт Баллард.

Именно эта катастрофа на черноморском побережье могла лечь в основу истории о Всемирном потопе. Однако с полной уверенностью говорить об этом пока еще рано, заключили ученые.

Израильские археологи ранее обнаружили крупнейшую в мире античную винодельню. Продукция завода была известна как «вино из Газы и Ашкелона». Напиток наливали в специальные емкости, которые невозможно спутать с другими.

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