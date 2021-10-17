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Великобритания изучает возможность приобретения турецких военных беспилотников
Весь мир
Великобритания изучает возможность приобретения турецких военных беспилотников
wikipedia.org  /  Bayhaluk / CC BY-SA 4.0

Анкара, 17 октября. Министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк заявил, что Соединенное Королевство рассматривает вопрос о приобретении турецких беспилотников Bayraktar и Anka.

«Великобритания очень заинтересована в турецких вооруженных беспилотных летательных аппаратах. Теперь они должны принять решение. Мы представили им варианты, и сейчас они серьезно их рассматривают», — рассказал он в интервью для CNN.

Турецкие БПЛА привлекли внимание после их применения в Сирии, Ливии и в Нагорном Карабахе в 2020 году. За счет экспорта авиационной продукции продажа вооружений Турцией за первые три квартала 2021 года составила 2,1 миллиарда долларов по сравнению с 1,5 миллиарда за аналогичный период 2020 года.

Военные беспилотники в количестве от нескольких десятков до единичных экземпляров уже поставлены в Польшу, Азербайджан, Катар, Украину, Туркменистан, Марокко, Тунис, Саудовскую Аравию. Рассматривают же покупку или уже заключили контракты Ирак, Пакистан, Казахстан, Кыргызстан, Эфиопия, Оман, Нигерия, Литва, Латвия, Венгрия, Босния и Герцеговина, Албания, Сербия.

Плюсом турецких аппаратов является их дешевизна, колеблющаяся в пределах одного-двух миллионов долларов за единицу. Кроме того, их характеристики постоянно пересматриваются за счет широкого применения в реальных боевых действиях.

Турция уже либо способна, либо вплотную приблизилась к возможности наладить устойчивый экспорт этой техники. Очевидной нишей являются страны, которые не могут позволить себе более высококачественные БПЛА, но признают растущее значение этих систем вооружения в современных войнах.

В конце 2020 года британский министр обороны Бен Уоллес выступил с лестной риторикой в отношении турецких аппаратов, отметив высокую технологичность данного типа оружия и его способность бросить «реальный вызов» противнику. Чиновник рассматривает развитие беспилотной авиации как область, в которой Великобритания отстает.

«Я действительно верю, что мы больше не являемся лидерами и недостаточно внедряем инновации. Мы рискуем быть подготовленными только к большой битве, которая, возможно, никогда не начнется, в то время как наши противники могут обойти ее стороной», — сказал он.

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