Великобритания изучает возможность приобретения турецких военных беспилотников

Анкара, 17 октября. Министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк заявил, что Соединенное Королевство рассматривает вопрос о приобретении турецких беспилотников Bayraktar и Anka.

«Великобритания очень заинтересована в турецких вооруженных беспилотных летательных аппаратах. Теперь они должны принять решение. Мы представили им варианты, и сейчас они серьезно их рассматривают», — рассказал он в интервью для CNN.

Турецкие БПЛА привлекли внимание после их применения в Сирии, Ливии и в Нагорном Карабахе в 2020 году. За счет экспорта авиационной продукции продажа вооружений Турцией за первые три квартала 2021 года составила 2,1 миллиарда долларов по сравнению с 1,5 миллиарда за аналогичный период 2020 года.

Are all armanian people so primitive like you?

Look we don't fight against civilian people. You can't hide from Bayraktar.

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Военные беспилотники в количестве от нескольких десятков до единичных экземпляров уже поставлены в Польшу, Азербайджан, Катар, Украину, Туркменистан, Марокко, Тунис, Саудовскую Аравию. Рассматривают же покупку или уже заключили контракты Ирак, Пакистан, Казахстан, Кыргызстан, Эфиопия, Оман, Нигерия, Литва, Латвия, Венгрия, Босния и Герцеговина, Албания, Сербия.

Плюсом турецких аппаратов является их дешевизна, колеблющаяся в пределах одного-двух миллионов долларов за единицу. Кроме того, их характеристики постоянно пересматриваются за счет широкого применения в реальных боевых действиях.

I've updated the 2020 NK War losses list to show how each piece of Armenian equipment was destroyed (By Bayraktar TB2s, loitering munitions or Spike ATGMs)



From the 772 ground losses suffered by Armenia, at least 535 were caused by Bayraktar TB2s (69.3%)https://t.co/gOwit7XZLe — Oryx (@oryxspioenkop) May 22, 2021

Турция уже либо способна, либо вплотную приблизилась к возможности наладить устойчивый экспорт этой техники. Очевидной нишей являются страны, которые не могут позволить себе более высококачественные БПЛА, но признают растущее значение этих систем вооружения в современных войнах.

В конце 2020 года британский министр обороны Бен Уоллес выступил с лестной риторикой в отношении турецких аппаратов, отметив высокую технологичность данного типа оружия и его способность бросить «реальный вызов» противнику. Чиновник рассматривает развитие беспилотной авиации как область, в которой Великобритания отстает.

«Я действительно верю, что мы больше не являемся лидерами и недостаточно внедряем инновации. Мы рискуем быть подготовленными только к большой битве, которая, возможно, никогда не начнется, в то время как наши противники могут обойти ее стороной», — сказал он.