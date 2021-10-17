Социолог Шугалей объяснил важность создания нового Верховного суда в Афганистане

Нынешние строители государственности в Афганистане хотят сделать страну абсолютно управляемой, удобной для людей. Таким мнением поделился в беседе с ФАН социолог, глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей.

Российский ученый оценил новость о том, что в Афганистане объявлено о создании нового Верховного суда.

«В любом цивилизованном государстве есть система правосудия. Она необходима, если возможен самосуд. Как я видел в Ливии, под кроватью у каждого по три автомата. На рынке любой спор может перерасти в стрельбу. Это уже отсутствие цивилизации. Когда есть суд и правила игры, которые всем понятны и должны соблюдаться, это нормальная система. Она есть и у нас, и в большинстве стран», — сообщил социолог.

Максим Шугалей также поделился своими личными впечатлениями от пребывания в этой стране.

«У меня было две поездки в Афганистан. Разница между ними — чуть больше месяца. Абсолютно видно, как быстро меняется страна. То, что казалось, будет восстанавливаться месяцами-годами, восстанавливалось за считанные дни, за недели. Аэропорт действует. Он чистый. Там не валяются чужие вещи, взломанный багаж, разбитые унитазы, как в первый раз, когда мы приехали после американцев. Все чисто. Цивильно. Я улетал оттуда уже на регулярном рейсе через Иран», — рассказал собеседник ФАН.

Федеральное агентство новостей / Кирилл Романовский

В завершение он указал, что именно, на его взгляд, говорит о верном развитии Афганистана сегодня.

«Сейчас там создана система. По всем вопросам ты обращаешься в тот орган, который тебе необходим. Министерство иностранных дел имеет определенную иерархию, свои отделы. По каждому вопросу назначен определенный человек. Для меня очевидно, что идет становление государства. Есть желание сделать страну абсолютно управляемой, удобной для людей», — подытожил глава ФЗНЦ.

Ранее Максим Шугалей в интервью изданию «Слово и Дело» поделился впечатлениями от преображения Афганистана. По его словам, изменения на территории азиатской страны произошли абсолютно во всем.