Нью-Йорк, 17 октября. Американское издание New York Post возмутилось, что не получило Пулитцеровскую премию за разоблачение сына президента США Хантера Байдена, пишет журналист Майкл Гудвин.

По словам автора материала, теперь освещение определенных историй определяется интересами, опытом и предрассудками людей, стоящих во главе медиакомпаний. Например, Facebook взахлеб лгали о «связях» Дональда Трампа с Россией, зато про сына Байдена из соцсетей были удалены все сообщения New York Post.

Гудвин заявил, что есть две причины считать возмутительным скандалом замалчивание ситуации с Хантером. Первая — явный случай торговли влиянием, а за такую торговлю полагается наказание. Но власти США не обратили никакого внимания на доказанные факты, что грязная схема принесла семье Байденов десятки миллионов долларов за счет сделок с олигархами, китайскими коммунистами и бандитами.

Global Look Press / Michael Reynolds - Pool / Consolidated News Photos

«Из-за запрета публикации соответствующих данных в крупных изданиях не работает не только правосудие, но и общественное мнение. Многие американцы до сих пор не знают о сделках Хантера, а также об участии в них нынешнего президента», — указал журналист вторую причину.

Как отметил Гудвин, стремление к победе Байдена перевесило все когда-либо формулировавшиеся обязательства СМИ освещать новости вне зависимости от партийных или каких-либо иных предпочтений.

Ранее сообщалось, что Байден планирует отправиться в Рим в связи с саммитом G-20 30-31 октября. Перед этим политик посетит Европу, где встретится с папой римским Франциском.