Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 октября 13:09
13:08
Происшествия
Инспектора ГИБДД ранили в голову во время охоты на гусей в Ленобласти
13:07
Экономика
Жители России увеличили затраты на отпуск в текущем году
13:06
Политика
Глава ФЗНЦ Шугалей отреагировал на осуждение США российской переписи населения в Крыму
13:06
Политика
Участник делегации из ФРГ Триппель остался в восторге от Крымского моста
13:02
Весь мир
Великобритания изучает возможность приобретения турецких военных беспилотников
13:01
Общество
Иммунолог Крючков предупредил об изменении клинической картины заболевания COVID-19
12:59
Происшествия
СК просит суд арестовать бывшего врио министра спорта Пензенской области Кабельского
12:57
Общество
В Пермском крае спасатели вывели из леса заблудившуюся пенсионерку
12:57
Общество
Употребление грецких орехов помогает замедлить процессы старения
12:53
Общество
Звезда «Дэдпула» Райан Рейнольдс решил отдохнуть от кинематографа
Все новости

New York Post назвало возмутительным скандалом замалчивание разоблачения Хантера Байдена
Политика
New York Post назвало возмутительным скандалом замалчивание разоблачения Хантера Байдена
Федеральное агентство новостей

Нью-Йорк, 17 октября. Американское издание New York Post возмутилось, что не получило Пулитцеровскую премию за разоблачение сына президента США Хантера Байдена, пишет журналист Майкл Гудвин.

По словам автора материала, теперь освещение определенных историй определяется интересами, опытом и предрассудками людей, стоящих во главе медиакомпаний. Например, Facebook взахлеб лгали о «связях» Дональда Трампа с Россией, зато про сына Байдена из соцсетей были удалены все сообщения New York Post.

Гудвин заявил, что есть две причины считать возмутительным скандалом замалчивание ситуации с Хантером. Первая — явный случай торговли влиянием, а за такую торговлю полагается наказание. Но власти США не обратили никакого внимания на доказанные факты, что грязная схема принесла семье Байденов десятки миллионов долларов за счет сделок с олигархами, китайскими коммунистами и бандитами.

Global Look Press / Michael Reynolds - Pool / Consolidated News Photos

«Из-за запрета публикации соответствующих данных в крупных изданиях не работает не только правосудие, но и общественное мнение. Многие американцы до сих пор не знают о сделках Хантера, а также об участии в них нынешнего президента», — указал журналист вторую причину.

Как отметил Гудвин, стремление к победе Байдена перевесило все когда-либо формулировавшиеся обязательства СМИ освещать новости вне зависимости от партийных или каких-либо иных предпочтений.

Ранее сообщалось, что Байден планирует отправиться в Рим в связи с саммитом G-20 30-31 октября. Перед этим политик посетит Европу, где встретится с папой римским Франциском.

Вернуться назад

Все новости / Политика / New York Post назвало возмутительным скандалом замалчивание разоблачения Хантера Байдена
сша хантер байден new york post
Комментировать