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Шипенко и Пересильд оставили на МКС видеокамеру со съемок «Вызова»

  /   Обновлено: 17 октября 2021 12:02
Общество
Шипенко и Пересильд оставили на МКС видеокамеру со съемок «Вызова»
пресс-служба первого канала  /  Саша Гусов

Москва, 17 октября. Российские кинематографисты режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд оставили видеокамеру на Международной космической станции (МКС). Впоследствии аппаратура будет утилизирована.

Первый в мире киноэкипаж отправился в экспедицию на съемки космической драмы «Вызов» 5 октября с космодрома Байконур на корабле «Союз МС-19». Спустя 12 дней артисты вернулись на Землю, приземлившись в Казахстане.

Кинематографистов на земле встречал Первый канал, которому удалось пообщаться с прибывшими. Выяснилось, что Шипенко и Пересильд не позволили забрать камеру, на которую снимались уникальные кадры на МКС. По словам заместителя руководителя Центра полезной нагрузки РКК «Энергия» Дмитрич Сурина, техника будет уничтожена.

«Обратно, я не знаю, что им разрешили взять, но в любом случае видеокамеру вряд ли. Она еще полетает, ею, скорее всего, попользуются, а потом она будет утилизирована», — отметил Сурин в комментарии Первому каналу.

Ранее с корреспондентами Первого канала пообщалась участница киноэкипажа актриса Юлия Пересильд. Артистка призналась, что почувствовала сильную грусть, возвращаясь на Землю.

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мкс вызов пересильд шипенко киноэкипаж
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