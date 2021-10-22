Жительницу Турции отказались выпускать из тюрьмы по истечении срока заключения

Анкара, 22 октября. Заключенная Ремзие Полат не была освобождена из женской тюрьмы турецкого Измира, несмотря на то, что срок ее заключения истек, сообщило агентство Mezopotamya.

24-летняя девушка должна была выйти на свободу 11 октября вследствие хорошего поведения, но после того как сотрудники тюрьмы заявили, что она якобы не проявила раскаяния и не исправилась, ее оставили за решеткой.

Полат была арестована еще в подростковом возрасте. Местный суд приговорил ее к 12 годам и 6 месяцам тюремного заключения по обвинению в членстве в террористической организации.

İzmir Şakran Kadın Kapalı Cezaevi’nde 9 yıldır tutuklu bulunan Remziye Polat'ın infazı “ıslah” olmadığı gerekçesiyle yakıldıhttps://t.co/mPlL9R5ILn — Mezopotamya Ajansı (@MAturkce) October 21, 2021

Семья девушки уверена, что ее дальнейшее тюремное заключение незаконно. По словам адвоката Шукран Озтюрк, в отчете, в котором объяснялись основания для дальнейшего содержания под стражей, говорилось, что Полат «не исправилась». Однако на момент запланированного освобождения к ней не были предъявлены никакие дисциплинарные обвинения.

«Мы будем противостоять беззаконию. Эти решения препятствуют свободе мысли и самовыражения задержанных. Другого объяснения этому нет. Я подам апелляцию в отношении продления срока наказания моей клиентке» — сказала адвокат.

Turkish jail tells prisoner she is not rehabilitated, keeps her behind bars after end of sentence #Turkey https://t.co/a9SmYbFV8F — Duvar English (@DuvarEnglish) October 22, 2021

Такие произвольные решения руководства тюрьмы особенно болезненно воспринимаются близкими в период пандемии COVID-19. По словам отца Ремзие, Шерафеттина Полата, семье не разрешали видеться с ней в течение года. В тот день, когда близкие думали, что девушка вернется домой, они получили уведомление о продлении срока лишения свободы.

«Такие действия незаконны. Каждый день заключенные подвергаются оскорблениям и унижениям в тюрьмах. Тюремщики врываются в камеры посреди ночи. Все это беспокоит нас еще больше», — сказал мужчина.

Ситуация с правами человека

Данный случай является одним из многочисленных нарушений прав человека в Турции. На этой неделе Европейская комиссия (ЕК) опубликовала отчет, в котором были обозначены перспективы вступления страны в Европейский союз (ЕС). Согласно документу, проблема членства республики в ЕС зашла в тупик из-за таких вопросов, как несоблюдение принципа верховенства закона, фундаментальных прав личности, а также непрозрачность судебной системы.

The @EU_Commission just adopted its #EUEnlargement Package 2021! It consists of a main Communication & annual Reports with a detailed assessment of reform progress over the last year.



Read the 2021 ????????#Turkey Report➡️https://t.co/XQfqHH9C2X



Key findings➡️https://t.co/t8ApBA0C4Y pic.twitter.com/oZkCaleZmX — EU NEAR???????? (@eu_near) October 19, 2021

В частности, европейские чиновники обратили внимание на то, что экс-сопредседатель прокурдской «Партии демократии народов» (ПДН) Селахаттин Демирташ и бизнесмен-меценат Осман Кавала находятся в местах лишения свободы, несмотря на постановление Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) об их освобождении. При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган абсолютно четко обозначил, что не собирается выпускать на свободу последнего.

Впрочем, в республике фиксируются репрессии и в отношении выходцев из других стран. На прошлой неделе правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) опубликовала доклад, согласно которому Анкара при помощи насилия выдворяла афганских просителей убежища в Иран в нарушение норм международного права. Так, например, турецкие военные жесткого избивали обездоленных людей, отбирали их одежду и сжигали ее.