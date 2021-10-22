Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 октября 20:29
20:27
Весь мир
Израиль причислил шесть общественных движений Палестины к списку террористов
20:25
Общество
Минздрав России одобрил одновременную вакцинацию против гриппа и коронавируса
20:25
Происшествия
Полиция ищет обстрелявшего автобус с пассажирами во Владивостоке мужчину
20:24
Хорошие новости России
Российские ученые из НГТУ разработали установку для выявления заболеваний по выдоху
20:24
Происшествия
Злоумышленник бросил коктейль Молотова во двор дома замглавы офиса президента Украины
20:24
Экономика
Киев предоставит Кишиневу природный газ в долг
20:21
Шоу-бизнес
Певица Рита Дакота с дочерью в плиссированных юбках отдохнули в Турции
20:18
Политика
Смольный не справился с последствиями ливней в Петербурге на набережной Смоленки
20:16
Экономика
Европа столкнулась с риском остановки промышленности из-за дефицита магния
20:14
Общество
Липовые путевки и горящие туры в Крым: на какие уловки идут мошенники ради наживы
Все новости

Жительницу Турции отказались выпускать из тюрьмы по истечении срока заключения
Весь мир
Жительницу Турции отказались выпускать из тюрьмы по истечении срока заключения
pixabay.com  /  Fifaliana-joy

Анкара, 22 октября. Заключенная Ремзие Полат не была освобождена из женской тюрьмы турецкого Измира, несмотря на то, что срок ее заключения истек, сообщило агентство Mezopotamya.

24-летняя девушка должна была выйти на свободу 11 октября вследствие хорошего поведения, но после того как сотрудники тюрьмы заявили, что она якобы не проявила раскаяния и не исправилась, ее оставили за решеткой.

Полат была арестована еще в подростковом возрасте. Местный суд приговорил ее к 12 годам и 6 месяцам тюремного заключения по обвинению в членстве в террористической организации.

Семья девушки уверена, что ее дальнейшее тюремное заключение незаконно. По словам адвоката Шукран Озтюрк, в отчете, в котором объяснялись основания для дальнейшего содержания под стражей, говорилось, что Полат «не исправилась». Однако на момент запланированного освобождения к ней не были предъявлены никакие дисциплинарные обвинения.

«Мы будем противостоять беззаконию. Эти решения препятствуют свободе мысли и самовыражения задержанных. Другого объяснения этому нет. Я подам апелляцию в отношении продления срока наказания моей клиентке» — сказала адвокат.

Такие произвольные решения руководства тюрьмы особенно болезненно воспринимаются близкими в период пандемии COVID-19. По словам отца Ремзие, Шерафеттина Полата, семье не разрешали видеться с ней в течение года. В тот день, когда близкие думали, что девушка вернется домой, они получили уведомление о продлении срока лишения свободы.

«Такие действия незаконны. Каждый день заключенные подвергаются оскорблениям и унижениям в тюрьмах. Тюремщики врываются в камеры посреди ночи. Все это беспокоит нас еще больше», — сказал мужчина.

Ситуация с правами человека

Данный случай является одним из многочисленных нарушений прав человека в Турции. На этой неделе Европейская комиссия (ЕК) опубликовала отчет, в котором были обозначены перспективы вступления страны в Европейский союз (ЕС). Согласно документу, проблема членства республики в ЕС зашла в тупик из-за таких вопросов, как несоблюдение принципа верховенства закона, фундаментальных прав личности, а также непрозрачность судебной системы.

В частности, европейские чиновники обратили внимание на то, что экс-сопредседатель прокурдской «Партии демократии народов» (ПДН) Селахаттин Демирташ и бизнесмен-меценат Осман Кавала находятся в местах лишения свободы, несмотря на постановление Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) об их освобождении. При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган абсолютно четко обозначил, что не собирается выпускать на свободу последнего.

Впрочем, в республике фиксируются репрессии и в отношении выходцев из других стран. На прошлой неделе правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) опубликовала доклад, согласно которому Анкара при помощи насилия выдворяла афганских просителей убежища в Иран в нарушение норм международного права. Так, например, турецкие военные жесткого избивали обездоленных людей, отбирали их одежду и сжигали ее. 

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Жительницу Турции отказались выпускать из тюрьмы по истечении срока заключения
турция тюрьма права человека
Комментировать