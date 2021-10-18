Депутат Госдумы Вассерман: «Зеленая» энергетика угрожает не только норвежским оленям

Энергосистемы, в которых задействованы солнце или ветер, испытывают гораздо большую финансовую нагрузку, чем аналоги на платных источниках энергии. Об этом в беседе с ФАН рассказал депутат Госдумы и публицист Анатолий Вассерман.

Эксперт прокомментировал новость о том, что в Норвегии два парка с ветряными турбинами оказались под угрозой сноса, поскольку угрожают хозяйству саамов-оленеводов. По его мнению, во время строительства имела место обычная бюрократическая ошибка.

«Думаю, что такие случайности действительно возможны. Чиновники могли упустить из виду вопрос охраны пастбищ просто потому, что он проходит, как говорится, по другому ведомству. В целом, ущерб от тех же ветряных турбин — значительно больше. Проблемы оленей и оленеводов — это лишь ничтожная часть айсберга», — сообщил эксперт.

Анатолий Вассерман рассказал, в чем именно заключается главный недостаток возобновляемых источников энергии.

«Как убедились этим летом западные европейцы, ветер и солнце нестабильны. Энергетики об этом знают давным-давно. Для компенсации этой нестабильности на каждый ватт мощности солнечных батарей или ветряков нужно вводить в энергосистему, чтобы покрыть неизбежные потери, больше ватта классических мощностей. В основном самых дорогих — газовых турбин. Только они могут запускаться достаточно быстро», — пояснил собеседник ФАН.

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В завершение он отметил, к чему приводят вышеперечисленные изъяны таких технологий.

«Хотя и кажется, что солнце и ветер работают бесплатно, в целом энергосистемы, куда они вводятся, испытывают гораздо большую финансовую нагрузку, окупаются значительно дольше, чем система, использующая платные источники энергии. Как ни крути, а вся «зеленая» энергия — дело крайне разорительное, причем разными способами», — подытожил парламентарий.

Ранее Анатолий Вассерман поделился своим предположением о том, почему в Европе полюбили атомную энергетику. По мнению публициста, к такому решению европейцев подтолкнула угроза прекращения поставок газа из Российской Федерации.