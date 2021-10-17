Киев, 17 октября. Декарбонизация Европы будет выгодна и российскому «Газпрому», и Украине. Такую точку зрения экс-депутата Верховной рады Евгения Мураева приводит РИА Новости.

Политика зеленого энергоперехода подразумевает отказ Евросоюза от использования энергетического угля. Это приведет к росту спроса на газ, а украинская газотранспортная система поможет России нарастить поставки, считает политик.

«Я не знаю, у кого там страшный сон — декарбонизация, но на самом деле это мечта "Газпрома" и надежда Украины. Это означает, что Европа будет отказываться от угля и потреблять газ, и тогда у нашей газотранспортной системы возможно появится будущее», — отметил Мураев.

Лидер партии «НАШИ» ранее указывал на подчиненность украинского правительства Вашингтону. По его словам, США контролирует как правоохранительные органы, так и судебную систему.