Студентам ИТМО удалось разработать действующий экзоскелет

Студенты продемонстрировали созданный ими экзоскелет в работе, он оказался невесом для человека и легко поднял 60-килограммовый груз одним нажатием кнопки.

Из дверей ИТМО легкой походкой вышел персонаж, цветом и конструкцией напоминающий голливудского Робокопа. Машинист и один из создателей механических обвесов Алексей Ледюков продемонстрировал работу модели, которая действует во всех возможных степенях свободы человека: садится на колено, машет руками, с легкостью поднимает грузы.

«Данная модель — это ходовой прототип, на ней отрабатывается пневматика и система управления. Сейчас у нас разрабатывается новый каркас, на который будут в зависимости от сферы его применения надеваться определенные модули. Он может использоваться в промышленности, в спасательной области МЧС, либо для военных целей», — рассказывает об использовании экзоскелета Алексей.

Элементы экзоскелета студенты института точной механики и оптики распечатали на 3D-принтере и обтянули углеволокном. Декоративные элементы обвески конструкции создали из стекловолокна. Основная же задача, которая стояла перед молодыми людьми — это мозг робота.

«У нас стоит очень много датчиков на самом костюме, и когда вы двигаетесь, они считывают ваши движения и посылают сигнал о том, что такой-то определенный датчик посылает сигнал в один, так скажем, мозг, микроконтроллер. И мы уже написали алгоритм, как это считывать и что посылать в обратном направлении», — объясняет принцип работы конструктора студент Евгений Губкин.

Будущее применение своей разработки ребята видят в промышленности, спасательной деятельности и в военных целях. Человек, облаченный в такие латы, может бегать на большие расстояния, совершая при этом множество активных манипуляций, в том числе переносить предметы весом до 60 килограммов и при этом не уставать, так как его выносливость увеличивается многократно.

«Его основная техническая особенность — это эргономичность. Мы старались повторить все основные степени свободы человека, сделать его удобным для ношения, чтобы любой себя комфортно в нем ощущал. Он не стесняет движения — человек может прыгать, бегать и так далее», — делится особенностями костюма доцент факультета систем управления и робототехники ИТМО Константин Нуждин.

По словам разработчиков, на рынке аналогичный костюм обойдется покупателю примерно в десять миллионов рублей, однако себестоимость «доспехов» петербургских студентов будет в шесть раз дешевле, благодаря использованию технологии 3D-печати.