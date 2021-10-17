Daily Express: в NASA нашли способ спасти человечество от Йеллоустонского вулкана

Вашингтон, 17 октября. Ученые из NASA разработали дорогостоящий план по спасению Земли от извержения знаменитого Йеллоустонского вулкана, который находится в одноименном национальном парке в США.

В публикации издания Daily Express говорится, что под парком Йеллоустоун находится огромная магматическая камера. По оценкам специалистов NASA, данный вулкан является одной из величайших природных опасностей для человечества, извержение которого может привести к глобальной катастрофе. Именно поэтому они решили найти способ обезопасить планету на случай, если он проснется, передает «ПолитРоссия».

«Извержения может повлиять на глобальный климат до такой степени, что Земля погрузится в "вулканическую зиму"», — говорят в NASA.

Специалисты пришли к выводу, что минимизировать риски можно с помощью охлаждения вулкана. Они предложили пробурить скважину и начать закачивать туда воду. Это поможет охладить кордильеру, а образовавшийся пар предлагают использовать для выработки электричества. По предварительным оценкам, реализация этой идеи может обойтись США в 3,46 миллиарда долларов.

https://www.nps.gov / Пресс-служба службы национальных парков США

Отмечается, что этот план сопряжен с определенными рисками, потому что любая ошибка в процессе бурения может ускорить извержение. Появление дыры в верхней части магматической камеры способно спровоцировать крайне печальную для всего человечества реакцию.

Ранее сообщалось, что извержению вулкана Кумбре-Вьеха в конце сентября этого года предшествовала сейсмическая активность. За это время властям удалось эвакуировать и отправить в пункты временного размещения более пяти тысяч человек.