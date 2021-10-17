Экс-солистка группы «Сливки» Карина Кокс стала победительницей нового выпуска «Шоумаскгоон»

Москва, 17 октября. Популярная российская исполнительница Карина Кокс выиграла в музыкальном шоу на НТВ «Шоумаскгоон». Звезда набрала 74 балла, заметно обогнав своих соперников.

Несколько недель назад НТВ запустил новый музыкальный проект, в котором за любовь зрителей борются самые яркие участники таких шоу, как «Маска», «Ты супер!» и «Суперстар!». Согласно правилам, в проекте не будет судей, а участники должны сами оценивать друг друга по шкале от 2 до 9. В каждом выпуске будет появляться новая приглашенная звезда, которая сможет подарить свои баллы понравившемуся участнику. Всего у проекта будет девять выпусков, по итогам которых будет выбран победитель сезона.

Четвертый выпуск во многом шокировал поклонников шоу. Певица Юлия Паршута, лидировавшая все прошлые недели, неожиданно оказалась на последнем месте. Артистка для номера перевоплотилась в Верку Сердючку.

Лидером по итогам голосования стала экс-солистка группы «Сливки» Карина Кокс, набравшая 74 балла. От участника на втором месте (Анатолий Цой) ее отделяет 21 балл.

В новом выпуске гостем программы стала певица Юлия Арбенина. Посмотрев на происходящее, она с улыбкой назвала это балаганом. Артистка отметила, что проект посвящен не соревнованиям, а отношению между людьми.

«Это шоу вообще не про оценки, оно про отношение друг к другу. Это ведь так важно, как артисты общаются друг с другом, очень сложно выносить свои суждения, очень сложно не обидеться, потому что каждый из нас чрезвычайно раним», — отметила Арбенина.

Ранее стало известно, что во втором выпуске шоу приглашенным гостем стал известный актер Юрий Стоянов. Именно его мнение принесло певице Юлии Паршуте лидерство на неделе.