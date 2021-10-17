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Эксперт Ревин назвал самые выносливые моторы с пробегом более 500 тысяч километров
Общество
Эксперт Ревин назвал самые выносливые моторы с пробегом более 500 тысяч километров
pxhere.com

Москва, 17 октября. Мотор с пробегом 500 тысяч километров можно назвать неубиваемым. Если учесть, что в среднем автомобиль проходит 25 тысяч километров в год, то срок службы такого двигателя составляет 20 лет. Выводы эксперта журнала «За рулем» Алексея Ревина приводит «Российская газета».

Подобные моторы зачастую устанавливают на бюджетные автомобили, покупку которых могут себе позволить многие. Первое место в рейтинге Ревина занял 1,6-литровый двигатель К4М, выдающий мощность 102–105 лошадиных сил. Как правило, таким агрегатом оборудуются Renault Logan, Sandero и Duster, а также Lada Largus и Nissan Almera. По словам эксперта, чугунный блок цилиндров, гидрокомпенсаторы, щадящая мощность и очень простая конструкция мотора позволят совершить не одну кругосветку.

Вторым в списке стал его «родной брат» — двухлитровый двигатель F4R мощностью 135–143 «лошадки». Его устанавливают на Renault Duster, Kaptur и Nissan Terranо.

Третьими, поскольку они предъявляют больше требований, оказались моторы, устанавливаемые на Kia и Hyundai: 1,4-литровыйй G4FA, рассчитанный на 107 лошадиных сил, и 1,6-литровыйй G4FC мощностью 123 лошадиных силы.

Эксперты ранее назвали регионы, в которых автомобили с пробегом самых популярных в России моделей продаются по наиболее выгодным ценам.

Между тем АвтоВАЗ работает над дизайном серийного варианта внедорожника Niva. Эта модель будет заметно больше привычной «Нивы» и объемнее популярного Renault Duster, сообщает INFOX.

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автомобили двигатели моторы
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