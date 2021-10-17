Десять обстрелов со стороны боевиков зафиксированы в Идлибской зоне деэскалации в Сирии

Дамаск, 17 октября. Боевики из запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1 за прошедшие сутки десять раз открывали огонь в Идлибской зоне деэскалации.

По имеющейся информации, в провинции Идлиб зарегистрировано три обстрела, в Алеппо — пять. Еще два раза режим тишины был нарушен боевиками в Латакии. Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Вадим Кулить заявил также, что продолжаются мероприятия по стабилизации обстановки в провинции Деръа.

Отмечается, что при посредничестве российских военнослужащих в населенных пунктах Эль-Джизе, Мутайя, Бед-Сулейман-Амман, Нада, Мусейфра, Сахват эль-Камх и Эль-Карак за сутки урегулировали свой статус 150 человек, сдано 79 единиц оружия, а также более 2,5 тысячи боеприпасов.

Ранее сообщалось, что подразделения Сирийской Арабской Армии (САА) участвуют в больших военных учениях на юге провинции Идлиб. В маневрах задействованы наземные войска и авиация.

1 Организация запрещена на территории РФ.