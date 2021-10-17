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Потерявшуюся медведицу весом 10 кг обнаружили в Челябинской области
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Зоозащитникам фонда дикой природы удалось спасти маленького медвежонка, который потерял маму и беспомощно бродил по лесу, не имея опыта выживания и пропитания.

Ветеринар и основатель приюта диких животных Карен Даллакян был очень удивлен поступившему звонку, в котором ему сообщили о находке косолапого весом всего десять килограммов. Доктор отлично знал, что в дикой природе медведицы рожают зимой и первые два года никуда не отпускают своих малышей.

«Я сказал: «Да невозможно. В октябре месяце десятикилограммовый медвежонок». Попросил видео, фото. Они отправили. И правда. Мы увидели, что перед нами больной, истощенный, даже скажу больше, умирающий медвежонок», — вспоминает о своем удивлении доктор Даллакян.

Действительно, медвежонок находился в очень плачевном состоянии. Бедняга не имел абсолютно никакого опыта выживания в диких условиях, ведь это был буквально младенец, у которого только пробились молочные зубы.

«Конечно, картина была страшная. Рваные раны на спине были залиты, намазаны дегтем. Прямо запах дегтя от животного. Все это прилипло. Шатает животное. Глаза бешеные от боли, от страха. Видно, что он дикий медвежонок», — рассказывает о спасении малыша ветеринар.

Сотрудники центра внимательно осмотрели животное, очистили кожный покров от грязи и микроорганизмов, поставили витаминные уколы и стали откармливать белковой пищей, необходимой малышу для восстановления сил. Медвежонок воспринял помощь с аппетитом.

«Первый раз, когда начал легкую, диетическую, молочную кашку лакать, знаете, я стоял и думал: «Ребенок, у тебя сейчас дыхание остановится». Потому что он не дышит, он просто без остановки лакает и лакает», — шутит Карен Даллакян.

Теперь маленькая медведица чувствует себя хорошо, о чем говорят утренние «потягушки» и позевывания — первый знак того, что животное не испытывает боли и дискомфорта в организме. У него хороший аппетит, и уже совсем скоро косолапый будет полностью здоров.

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зоозащитники спасение медвежонок дикое животное
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