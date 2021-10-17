Рестлерша Джейд Каргилл привела подписчиков в восторг «нокаутирующим» нарядом

Майами, 17 октября. Рестлерша Джейд Каргилл поделилась фото в вечернем образе в своем аккаунте. Смелый костюм спортсменки вызвал восторг у фолловеров.
Американская звезда реслинга Джейд Каргилл регулярно радует поклонников не только ярким выступлениями на ринге, но и смелыми образами в Instagram. Спортсменка часто экспериментирует с нарядами и с гордостью подчеркивает подтянутую фигуру.
Недавно рестлерша поделилась фото, на котором предстала в вечернем наряде. Спортсменка отдала предпочтение свободному комбинезону черного цвета, который восхитил фанатов необычным кроем. Фолловеры осыпали звезду комплиментами в комментариях.
«Полностью нокаутирующий наряд»;
«Захватывает дух. Очевидно, что тяжелая работа окупается»;
«Надирающая задницы днем, королева красоты ночью», — писали восторженные фолловеры.
Недавно Каргилл вызвала восхищение со стороны поклонников смелым фото в белоснежном купальнике. Спортсменка поделилась кадром фотосессии под струями воды.
Незадолго до Каргилл голливудская звезда Дэми Мур восхитила поклонников подтянутой фигурой на Парижской неделе моды. Актриса появилась на показе коллекции одежды в сетчатом комбинезоне без бюстгальтера.