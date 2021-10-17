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Рестлерша Джейд Каргилл привела подписчиков в восторг «нокаутирующим» нарядом

  /   Обновлено: 17 октября 2021 11:47
Общество
Рестлерша Джейд Каргилл привела подписчиков в восторг «нокаутирующим» нарядом
instagram.com  /  @ms_cargill

Майами, 17 октября. Рестлерша Джейд Каргилл поделилась фото в вечернем образе в своем аккаунте. Смелый костюм спортсменки вызвал восторг у фолловеров.

Американская звезда реслинга Джейд Каргилл регулярно радует поклонников не только ярким выступлениями на ринге, но и смелыми образами в Instagram. Спортсменка часто экспериментирует с нарядами и с гордостью подчеркивает подтянутую фигуру.

Недавно рестлерша поделилась фото, на котором предстала в вечернем наряде. Спортсменка отдала предпочтение свободному комбинезону черного цвета, который восхитил фанатов необычным кроем. Фолловеры осыпали звезду комплиментами в комментариях.

«Полностью нокаутирующий наряд»;

«Захватывает дух. Очевидно, что тяжелая работа окупается»;

«Надирающая задницы днем, королева красоты ночью», — писали восторженные фолловеры.

Недавно Каргилл вызвала восхищение со стороны поклонников смелым фото в белоснежном купальнике. Спортсменка поделилась кадром фотосессии под струями воды.

Незадолго до Каргилл голливудская звезда Дэми Мур восхитила поклонников подтянутой фигурой на Парижской неделе моды. Актриса появилась на показе коллекции одежды в сетчатом комбинезоне без бюстгальтера.

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красота рестлинг джейд каргилл
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