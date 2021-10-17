Ливанские депутаты опасаются расправы со стороны «Хезболлы»

Бейрут, 17 октября. Депутаты ливанского парламента вынуждены прятаться в своих домах, опасаясь расправы со стороны представителей «Хезболлы». Такой совет парламентарии получили от спецслужб, сообщает Arab News.

«Есть опасения, что депутаты могут стать жертвами покушений и убийств. «Хезболла» прибегала к подобным методам устрашения прежде», — поясняет один из ливанских чиновников Чарльз Джабур.

Подобную рекомендацию силовики распространили на фоне острого политического кризиса, связанного с судебным расследованием по делу о взрыве в бейрутском морском порту в августе 2020 года. В результате трагедии погибли более 200 человек, целые кварталы города оказались разрушены.

Today marks the anniversary of the catastrophic Beirut port explosion on 04,August 2020 which martyred over 200 people and wounded more than 6,000 ????????????. Video by Michel Khoury, Professional aerial cinematographer pic.twitter.com/prLAWpycYg — Suribelle (@Suribelle1) August 4, 2021

Судья Тарек Битар, ведущий это дело, вызвал для дачи показаний бывших и действующих министров, связанных с шиитскими партиями «Хезболла» и «Амаль». Однако те отказались сотрудничать и обвинили прокурора в предвзятости, заявив, что его действия носят политический характер.

Перестрелка в Бейруте

В знак поддержки своих чиновников утром 14 октября сторонники указанных движений организовали протестную акцию, потребовав отставки Битара.

Шествие началось в бейрутском районе Тайуни — оттуда протестующие проследовали до Дворца правосудия, где были обстреляны неизвестными. После этого начались массовые беспорядки, завершившиеся уличными боями. В результате инцидентов погибли не менее шести человек, еще от 30 до 60 получили ранения.

???????? Lebanon: Snipers shoot at protesters in Tayyouneh area heading to rally near the Palace of Justice in Beirut. Casualties feared during the shooting in Tayyouneh, ambulances head to the area pic.twitter.com/rDbyULYinN — INTELSky (@Intel_Sky) October 14, 2021

В настоящий момент ведутся поиски причастных к трагедии, представители силовых структур заявляют об арестах ряда подозреваемых.

Поддержка Битара

Пока требования сторонников «Хезболлы» об отставке Битара остаются неуслышанными. Накануне министр юстиции Ливана Генри аль-Хури заявил, что поддерживает судью, который имеет право вызывать на слушания кого угодно, независимо от статуса подследственных.

«Я поддерживаю судью. Ну, и кроме того, у меня нет полномочий менять председателя судебного заседания», — заявил глава минюста.

16 октября Аль-Хури провел совещание на тему недавних событий в Бейруте с участием премьер-министра Ливана Наджиба Микати, а также президента Высшего судебного совета Сухейля Аббуда и прокурора Гассана Уейдата. Пока они сошлись на том, чтобы пригласить Битара на следующее заседание, которое состоится 26 октября.

Тем временем со словами поддержки в адрес судьи Битара выступил бывший министр иностранных дел Джебран Басиль, который сейчас возглавляет крупнейший христианский блок «Свободное патриотическое движение». Политик пояснил, что занимается самостоятельным расследованием, обещает найти виновных в прошлогоднем взрыве в порту и предать их суду.

Демонстрация Хезболлы

Тем временем, боевики «Хезболлы» приступили к демонстративным актам. На улицах Бейрута появились пикапы с крупнокалиберными пулеметами, установленными в их кузовах.

#Hizbollah is putting their weapons in the streets in Lebanon to threat the judge Bitar and to stop the investigation about Beirut explosion. pic.twitter.com/UFMvnuj1jA — Asaad Hanna (@AsaadHannaa) October 14, 2021

Эти рейды говорят о новом витке обострившегося политического конфликта в Ливане. Судья Битар был лишь поводом для шиитов, чтобы вывести своих сторонников на улицу.

Президент Ливана Мишель Аун уже заявил о необходимости сохранить равновесие в республике. А представитель движения «Хезболла» Хашем Сафийиддин пообещал, что его организация предпримет все необходимое для сохранения стабильности.