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Ливанские депутаты опасаются расправы со стороны «Хезболлы»
Весь мир
Ливанские депутаты опасаются расправы со стороны «Хезболлы»
Global Look Press  /  Marwan Naamani/dpa

Бейрут, 17 октября. Депутаты ливанского парламента вынуждены прятаться в своих домах, опасаясь расправы со стороны представителей «Хезболлы». Такой совет парламентарии получили от спецслужб, сообщает Arab News.

«Есть опасения, что депутаты могут стать жертвами покушений и убийств. «Хезболла» прибегала к подобным методам устрашения прежде», — поясняет один из ливанских чиновников Чарльз Джабур.

Подобную рекомендацию силовики распространили на фоне острого политического кризиса, связанного с судебным расследованием по делу о взрыве в бейрутском морском порту в августе 2020 года. В результате трагедии погибли более 200 человек, целые кварталы города оказались разрушены.

Судья Тарек Битар, ведущий это дело, вызвал для дачи показаний бывших и действующих министров, связанных с шиитскими партиями «Хезболла» и «Амаль». Однако те отказались сотрудничать и обвинили прокурора в предвзятости, заявив, что его действия носят политический характер.

Перестрелка в Бейруте

В знак поддержки своих чиновников утром 14 октября сторонники указанных движений организовали протестную акцию, потребовав отставки Битара.

Шествие началось в бейрутском районе Тайуни — оттуда протестующие проследовали до Дворца правосудия, где были обстреляны неизвестными. После этого начались массовые беспорядки, завершившиеся уличными боями. В результате инцидентов погибли не менее шести человек, еще от 30 до 60 получили ранения.

В настоящий момент ведутся поиски причастных к трагедии, представители силовых структур заявляют об арестах ряда подозреваемых.

Поддержка Битара

Пока требования сторонников «Хезболлы» об отставке Битара остаются неуслышанными. Накануне министр юстиции Ливана Генри аль-Хури заявил, что поддерживает судью, который имеет право вызывать на слушания кого угодно, независимо от статуса подследственных.

«Я поддерживаю судью. Ну, и кроме того, у меня нет полномочий менять председателя судебного заседания», — заявил глава минюста.

16 октября Аль-Хури провел совещание на тему недавних событий в Бейруте с участием премьер-министра Ливана Наджиба Микати, а также президента Высшего судебного совета Сухейля Аббуда и прокурора Гассана Уейдата. Пока они сошлись на том, чтобы пригласить Битара на следующее заседание, которое состоится 26 октября.

Тем временем со словами поддержки в адрес судьи Битара выступил бывший министр иностранных дел Джебран Басиль, который сейчас возглавляет крупнейший христианский блок «Свободное патриотическое движение». Политик пояснил, что занимается самостоятельным расследованием, обещает найти виновных в прошлогоднем взрыве в порту и предать их суду.

Демонстрация Хезболлы

Тем временем, боевики «Хезболлы» приступили к демонстративным актам. На улицах Бейрута появились пикапы с крупнокалиберными пулеметами, установленными в их кузовах.

Эти рейды говорят о новом витке обострившегося политического конфликта в Ливане. Судья Битар был лишь поводом для шиитов, чтобы вывести своих сторонников на улицу.

Президент Ливана Мишель Аун уже заявил о необходимости сохранить равновесие в республике. А представитель движения «Хезболла» Хашем Сафийиддин пообещал, что его организация предпримет все необходимое для сохранения стабильности.

«Мы будем осторожны, чтобы быть в состоянии нести ответственность ради сохранения нашей родины и недопущения сценария войны и междоусобицы», — сказал он.

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