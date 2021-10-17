Колдун Бесов опроверг предсказание «наследницы» Ванги о большой войне

Москва, 17 октября. Экстрасенс Артем Бесов назвал ошибочным предсказание 16-летней прорицательницы из Франции Каеды Убер о скором начале новой масштабной войны.

Ранее девушка, которую СМИ называют «наследницей» Ванги за точные предсказания нескольких масштабных событий, заявила о новом видении. На этот раз она предсказала войну, в которой Россия будет наблюдать за другими странами. По ее словам, скоро может произойти кровавая битва между черным драконом и белым орлом из-за океана.

По мнению экспертов, под это описание больше всего подходят США и Северная Корея. Мама юной предсказательницы уточнила, что конфликт между государствами начнется с сильного землетрясения. Экстрасенс Артем Бесов считает, что Убер ошиблась, передает iReactor.

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«Девочка ошибается. Вижу мелкие конфликты США в Азии. Малые войны у американцев могут быть с Китаем по спорным землям и далее на Восток, куда Соединенные Штаты будут агрессировать», — сообщил он.

При этом колдун отметил, что девочка была права, когда говорила о роли России в этих событиях. По его словам, Москва действительно будет лишь со стороны наблюдать за всем происходящим и не станет вмешиваться в военные авантюры США.

Ранее сообщалось, что известная провидица Ванга предсказала череду негативных событий, которые произойдут в 2021 году. Так, она говорила о затоплении большой территории США, исчезновении денежных купюр, а также о превращении Китая в мировую державу.