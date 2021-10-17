Финал главного соревнования страны по дрифту начался в Олимпийском парке в Сочи

Седьмой и заключительный этап Гран При российской дрифт серии RDS-2021 определит имя нового чемпиона главного дрифт-турнира России.

Несколько десятков гонщиков из разных стран собрались на черноморском побережье, чтобы жечь покрышки и лихо вписываться в повороты. Трасса Олимпийского парка известна всему миру, в первую очередь своим скоростным характером и близостью бетонных стен. Сложная траектория автодрома требует от дрифтеров ювелирной точности при прохождении дистанции. В этом виде спорта, а особенно в финале, права на ошибку нет ни у оного участника, ведь малейшая оплошность может резко изменить расклад сил в турнирной таблице.

Основные претенденты на победу в сезоне RDS GP-2021 — это два сибиряка: Аркадий Цареградцев и Георгий Чивчян, не первый год выступающие в российской дрифт серии, и два ирландца: Джек Шанахан и Джеймс Дин, дебютировавшие в российском чемпионате в этом году. Также шансы на победу имеют Евгений Лосев и действующий чемпион RDS GP Алексей Головня.

Финальный уик-энд сезона 2021 станет ярким завершением одного из самых интересных периодов в истории российской дрифт серии. Следить за заездами можно в онлайн-трансляции на сайте чемпионата.