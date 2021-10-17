Тунис обратился к Саудовской Аравии и ОАЭ для решения экономических проблем

Тунис, 17 октября. Центральный банк североафриканского государства ведет продвинутые переговоры с Саудовской Аравией и ОАЭ с целью получения финансовой поддержки. Об этом сообщил генеральный директор департамента по внешним выплатам Абдель Карим Ласуд в заявлениях радиостанции Shems FM.

Чиновник сказал, что республика приступает к мобилизации государственных ресурсов. Осуществлять это планируют посредством международного сотрудничества. Ласуд не раскрыл подробной информации о контактах со странами Персидского залива, отметив, что наводить мосты для преодоления экономических проблем намерены и с Алжиром.

Представитель ЦБ считает, что достижение соглашения с Международным валютным фондом является первостепенным шагом для проведения важных реформ в тунисской экономике.

В мае североафриканская республика начала технические переговоры с МВФ с целью получения нового кредита на сумму около 4 млрд долларов. Сделке помешала политическая нестабильность в стране.

politexpert.net / Захарова Елена

Ласуд опроверг утверждения ряда экспертов о неспособности Туниса выплатить внешние долги и намерениях обратиться в Парижский клуб для изменения сроков погашения задолженностей. По его словам, государство в состоянии выполнить обязательства до конца 2021 года.

«С заключением соглашения с Международным валютным фондом и началом активизации реформ в начале 2022 года проблем с выплатой долгов не возникнет», — добавил представитель Центробанка.

Североафриканское государство в настоящее время страдает от серьезного политического и экономического кризисов. Последний связан со значительной нехваткой финансовых ресурсов. Валютные резервы за девять месяцев 2021 года сократились на 9,5%. Агентство Moody's недавно понизило рейтинг страны с «B3» до «Caa1» с негативным прогнозом.