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Россияне с инвалидностью могут получить новую выплату к пенсии в 10 тысяч рублей
Экономика
Россияне с инвалидностью могут получить новую выплату к пенсии в 10 тысяч рублей
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 17 октября. Новую выплату в 10 тысяч рублей могут получить российские пенсионеры с инвалидностью. Пособие выплачивается раз в год и является целевым. На эти деньги граждане могут купить технические средства реабилитации, пишет PRIMPRESS.

Выплата станет доступна с 18 октября, рассказала пенсионный эксперт Анастасия Киреева.

«Если гражданину с инвалидностью полагаются технические средства реабилитации (ТСР), то он может дистанционно, через портал госуслуг, подать заявление и приложить все необходимые документы. Запрос будет направлен в нужное отделение соцзащиты, когда по результатам рассмотрения заявки гражданину придет направление на получение ТСР», – отметила она.

Система предоставления такого пособия уже заработала — заявление можно оформить на сайте госуслуг. На его основании пенсионеру предоставляется сертификат на сумму 10 тысяч рублей, которые можно потратить на приобретение нужной техники.

Правительство РФ ранее одобрило ряд повышений пенсионных выплат в 2022 году. В частности, пенсии увеличатся на 5,9% в результате индексации.

Более 75 тысяч человек, награжденных медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда» получат по 50 тысяч рублей к годовщине открытия Дороги жизни. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает телеканалу «Санкт-Петербург».

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