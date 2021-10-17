Вашингтон, 17 октября. Руководство Украины стало главным серьезным противником этой страны, уверен колумнист Кеннет Рапоза. Эксперт подвел итоги президентства действующего главы государства Владимира Зеленского.

Специалист указал на падение имиджа украинского лидера на фоне появления «Досье Пандоры». Материалы опубликовали 4 октября, в них содержатся сведения об офшорах различных политиков, бизнесменов и мировых знаменитостей. Оказалось, что Приватбанк отмывал средства через компании, оформленные на участников творческой группы «Квартал 95».

Рейтинги Зеленского упали, а доверие американской администрации на фоне скандала подкосилось. Запад решил оставить Киев из-за нежелания разбираться в беспорядочном противостоянии политиков и бизнесменов внутри страны, подчеркнул Рапоза на страницах Forbes.

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«Злейший враг для Украины — это украинские власти», — сделал неожиданное заявление колумнист.

При бывшем президенте США Бараке Обаме американская сторона выражала готовность всячески помогать Киеву, в том числе финансово. Однако теперь Белый дом больше заинтересован в соблюдении собственных национальных интересов, заключил специалист.

Ранее отношение Вашингтона к президенту Украины прокомментировал депутат Верховной рады Олег Волошин. По мнению парламентария, главу государства в США считают неуправляемым.