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Колумнист Рапоза счел украинские власти злейшим врагом Киева

  /   Обновлено: 17 октября 2021 11:20
Политика
Колумнист Рапоза счел украинские власти злейшим врагом Киева
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 17 октября. Руководство Украины стало главным серьезным противником этой страны, уверен колумнист Кеннет Рапоза. Эксперт подвел итоги президентства действующего главы государства Владимира Зеленского.

Специалист указал на падение имиджа украинского лидера на фоне появления «Досье Пандоры». Материалы опубликовали 4 октября, в них содержатся сведения об офшорах различных политиков, бизнесменов и мировых знаменитостей. Оказалось, что Приватбанк отмывал средства через компании, оформленные на участников творческой группы «Квартал 95».

Рейтинги Зеленского упали, а доверие американской администрации на фоне скандала подкосилось. Запад решил оставить Киев из-за нежелания разбираться в беспорядочном противостоянии политиков и бизнесменов внутри страны, подчеркнул Рапоза на страницах Forbes.

ФБА «Экономика сегодня» / ФБА «Экономика сегодня»

«Злейший враг для Украины — это украинские власти», — сделал неожиданное заявление колумнист.

При бывшем президенте США Бараке Обаме американская сторона выражала готовность всячески помогать Киеву, в том числе финансово. Однако теперь Белый дом больше заинтересован в соблюдении собственных национальных интересов, заключил специалист.

Ранее отношение Вашингтона к президенту Украины прокомментировал депутат Верховной рады Олег Волошин. По мнению парламентария, главу государства в США считают неуправляемым.

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украина сша зеленский
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