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Спикер Госдумы Володин призвал ввести процедуру отзыва Нобелевской премии мира

  /   Обновлено: 17 октября 2021 11:12
Политика
Спикер Госдумы Володин призвал ввести процедуру отзыва Нобелевской премии мира
duma.gov.ru  /  Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Москва, 17 октября. Нобелевская премия мира была дискредитирована присуждением тому, кто допустил конфликты и развал своих стран, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Как считает председатель ГД, вернуть доверие к премии можно путем введения процедуры отзыва награды. Речь идет именно о Нобелевской премии мира, которую ранее вручали экс-президенту СССР Михаилу Горбачеву, развалившему страну, и бывшему главе Белого дома Бараку Обаме, при котором произошла «арабская весна», а также вспыхнул конфликт в Сирии.

«Совершенно очевидно, такими решениями Нобелевская премия мира дискредитирована. Доверие к ней, возможно, сможет вернуть введение процедуры отзыва премии в случае выявленных фактов преступлений, нарушений против прав и свобод человека», — написал Володин в Telegram-канале.

Ранее главный редактор издания «Новая газета» Муратов получил Нобелевскую премию мира. Но большинство россиян заявили, что не знают журналиста и его заслуг.

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россия володин нобелевская премия мира
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