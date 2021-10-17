Кинокритик BadComedian поделился ожиданиями от сюжета российского фильма «Вызов»

Первый в истории снятый в космосе фильм «Вызов» вряд ли будет богат экшн-сценами. Таким предположением поделился в беседе с ФАН блогер Евгений Баженов, более известный как BadComedian.

Собеседник прокомментировал известие о том, что первый киноэкипаж, в состав которого вошли актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, успешно вернулся на Землю. По словам блогера, он, как и многие россияне, ждет выхода фильма на экраны страны.

«Безусловно, интересно, что получится, но особых каких-то сверхнадежд нет. Впрочем, как что-то новое — всегда интересно оценить, посмотреть. Безусловно, жду», — сообщил кинокритик.

Евгений Баженов также поделился своим мнением о том, что могло стимулировать авторов реализовать столь амбициозный проект.

«Мне кажется, только Голливуд. Здесь никаких иных мотивов нет: «Мы первые в космосе!», «Мы первые сняли фильм космосе!». Именно в этой сфере все работает, но оно работает! Если зайти на западные сайты о кино, там есть новость, что Россия первая снимает фильм в космосе. Как пропаганда-то оно работает», — пояснил собеседник ФАН.

В завершение он предположил, каким в общих чертах может быть сюжет российского фильма «Вызов».

«Я не думаю, что там будут взрывы, экшн. Все это, скорее всего, будет в западном фильме с Томом Крузом. В нашем, я думаю, из-за того, что относительно быстро они подпоясались и полетели, не будет особо взрывов. Там должна быть история. Единственная надежда — это сценарий. ˂…˃ Может быть, там история, а вот эта ситуация в космосе будет вкраплением. Это удивит. Ты скажешь: «Классно!» История будет держать. Может быть, это просто что-то наспех «сляпанное». Непонятно. Нужно дождаться и уже потом оценить», — подытожил блогер.

Ранее маркетолог Николай Григорьев в беседе с ФАН объяснил, чем важны съемки первого в истории фильма на МКС. По его словам, в свое время было снято уже достаточно фильмов, где русские представлены неприглядно.