Саудовская Аравия приступила к полному снятию коронавирусных ограничений

Мекка, 17 октября. Власти Саудовской Аравии приступили к полному снятию эпидемиологических ограничений, уже отменив обязательное ношение медицинских масок и социальное дистанцирование. Необходимость держать дистанцию также отпала для посетителей Великой мечети в Мекке и Мечети Пророка в Медине, однако паломникам до сих пор следует использовать средства респираторной защиты и приложение Tawakkalna, содержащее информацию о прошедшей вакцинации или болезни.

«Большая мечеть сегодня готовится к утренней молитве с полной загрузкой и без какого-либо дистанцирования», — сообщили в администрации Мекки.

Saudi Arabia Covid-19 Update THREAD

15th October 2021



Wearing masks is no longer obligatory in open places - except for the excluded places - while continuing to be mandatory to be worn in closed areas. pic.twitter.com/lWUWOpUrdy — ???????????????????????????????? (@HaramainInfo) October 15, 2021

Снятие ограничений связано со снижением ежесуточного количества заражений и смертей, спровоцированных коронавирусом COVID-19. Так, 16 октября зарегистрированы 45 новых случаев инфицирования и два летальных исхода.

Во многом это стало возможным благодаря широкой программе вакцинации, которую полностью прошли 20,6 миллиона жителей королевства из 34,8 миллиона. Королевство признает вакцины Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Sinopharm и Sinovac.

«Саудовская Аравия проделала впечатляющую и огромную работу по заботе о своих людях во время пандемии, будь то жители или граждане. Нам всем предоставили бесплатную медицинскую помощь и вакцины, и нам действительно повезло, что мы оказались здесь во время эпидемии. Мы открываем новую главу и надеемся, что мир снова станет нормальным», — заявил Наушад Мохаммед, гражданин Великобритании, проживающий в Саудовской Аравии.

REPORT: ???? Saudi Arabia ends Covid Restrictions. - The people have had enough. - No more masks. No distancing. Life goes back to normal.



(source:)https://t.co/M3WqtLTWBZ pic.twitter.com/w3yT21KXhf — New Granada (@NewGranada1979) October 17, 2021

Ограничения полностью сняты с магазинов, спортивных объектов, ресторанов, торговых центров, общественного транспорта, кинотеатров, кафе, свадебных залов и так далее.

«Честно говоря, я так рада услышать, что мы, наконец, можем возобновить нашу повседневную жизнь без использования масок и социального дистанцирования. Мы не могли провести свадьбу, потому как мы хотели пригласить всех наших близких. Теперь наша семья счастлива», — сказала Арва Башаен, гражданка королевства.

Помимо религиозных учреждений остаточные ограничения продолжают действовать в области образования. Сейчас дистанционное обучение сохраняется для начальных классов, однако и эта мера в скором времени может быть снята.

«Поскольку все открыто, я надеюсь, что это распространится и на школы. Пока что только средние школы принимают детей обратно. Я надеюсь, что мои дети в возрасте 4 и 6 лет смогут возобновить занятия со следующей недели, как нам обещали», — надеется Айеша Абдулла, гражданка Саудовской Аравии из Джидды.

The #Saudi Interior Minister reiterated on Friday that full vaccination against COVID-19 is necessary to enter public and private institution, attend school and public transportation. pic.twitter.com/kWDn8aaEjk — Breaking News Saudi Arabia (@theSaudiNewsOff) October 3, 2021

Саудовские власти стали предпринимать меры по борьбе с распространением коронавируса в феврале 2020 года, вскоре после выявления первых инфицированных. В стране оказались запрещены массовые мероприятия и собрания, в определенный момент на две недели была заморожена внутренняя циркуляция общественного и воздушного транспорта.

Ограничениям подверглось и проведение молитв в мечетях. Так, в 2020 году Хадж совершили лишь десять тысяч человек, а в 2020 — 60 тысяч. Все они являлись либо гражданами, либо резидентами Саудовской Аравии. До эпидемии же количество паломников к мусульманским святыням со всего мира превышало два миллиона человек.

В мае текущего года королевство открыло свои границы. Выезд был разрешен для совершеннолетних, получивших обе дозы вакцины или одну дозу за 14 дней до даты отъезда. В августе же Эр-Рияд разрешил въезд для всех вакцинированных иностранцев без обязательного карантина.