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Владимир Соловьев раскритиковал новую «поделку» Ксении Собчак об РПЦ
Общество
Владимир Соловьев раскритиковал новую «поделку» Ксении Собчак об РПЦ
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Любимов

Москва, 17 октября. Телеведущая Ксения Собчак выпустила фильм о скандально известном священнике Романе Степановом. Видео возмутило ее популярного коллегу Владимира Соловьева.

Ведущая YouTube-канала «Осторожно, Собчак!» представила новый фильм-расследование под названием «Исповедь бунта». Главным героем видео стал оскандалившийся священник, который получил известность после того, как призвал руководство РПЦ опубликовать декларации. В беседе с интервьюером священнослужитель заявил об употреблении запрещенных веществ и насилии, которое, по его словам, совершается над несовершеннолетними.

Владимира Соловьева крайне возмутил взгляд Собчак на православную церковь, а ее расследование он назвал «поделкой». Журналист обратился к своим знакомым, которые поддержали его точку зрения. Некоторые из них уверены, что телеведущая не имела никакого права негативно высказываться о религии и ее служителях после того, как чудом выжила в страшной аварии.

«Знаешь, поражен чему, ведь ее Господь спас от смерти, и она первое, что сделает после этого, пишет эту мерзость про церковь», — приводит Соловьев слова друга в своем Telegram-канале.

Телеведущая Ксения Собчак попала в страшную аварию 9 октября, в результате столкновения машин на трассе под Сочи погибла женщина. Общественность обрушилась на журналистку с волной критики из-за трагедии. Недавно стало известно, что ведущая обратилась за защитой в Росгвардию. Причиной стали многочисленные угрозы ей и ее семье.

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рпц собчак соловьев осторожно, собчак!
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