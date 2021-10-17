Журналист Мамонтов заявил о запугивании украинцев Зеленским из-за любви к России

Москва, 17 октября. Глубинные свойства украинского народа могут свергнуть власть президента Владимира Зеленского, считает генеральный директор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов.

По словам журналиста, сейчас любой житель Украины, кого «заподозрили» в хорошем отношении и любви к России, получает угрозы и давление за свою позицию. Фактически ради будущего детей граждане страны вынуждены бояться власть Зеленского и не высказываться против нее, но ситуация может измениться, считает Мамонтов.

«Я бы не назвал это протестным потенциалом, это глубинное, свойство в том числе и украинской нации. Если они убедятся, что власть на стороне не тех, кто сейчас в Киеве сидит, как только они поймут, что сила на стороне других, они волшебным образом изменятся», — цитирует журналиста «Украина.ру».

Как отметил Мамонтов, если «прохиндеи», захватившие власть на Украине, не смогут ее удержать, все поменяется. Также журналист процитировал одного из своих коллег, который считает, что пропагандистское давление Украины можно преодолеть за два года работы с украинским обществом.

Ранее политолог Николай Стариков заявил, что Россия никогда не начнет вооруженный конфликт против Украины, чего ждет Запад. По его словам, Украина мечтает списать на происходящее все свое воровство и предательство интересов государства.