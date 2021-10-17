Политолог Безпалько назвал невозможным решение принудить Украину к миру в Донбассе

Москва, 17 октября. Украину невозможно принудить к миру в Донбассе, но есть сценарий, при котором ситуация в регионе урегулируется — полная ликвидация государства, заявил политолог Богдан Безпалько.

По словам члена Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ, современная Украина не обладает объективностью, а инструментарием внешнего управления Запада являются влиятельные националисты. Эксперт уверен, что при подобном положении дел никакого прогресса в исполнении Минских соглашений не предвидится, передает «Украина.ру».

«Лучшим средством была бы ликвидация самой Украины как государства. Это было бы лучше не только для России и жителей Донбасса, но для граждан самой Украины, для тех, кто там живет», — подчеркнул Безпалько.

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Он уточнил, что украинская сторона делает все, чтобы граждане государства жили хуже, а общественные институты, инфраструктура, промышленность и медицина разрушались. Именно поэтому ликвидация Украины видится собеседнику издания наилучшим сценарием, при котором Минские соглашения точно будут выполнены.

Ранее постоянный представитель РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов рассказал, что украинская делегация саботирует мирный процесс на переговорах по урегулированию конфликта. Он подвел итоги очередной встречи, во время которой украинская сторона показала свою истинную позицию по всем вопросам стабилизации обстановки.