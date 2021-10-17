Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 октября 11:27
11:26
Весь мир
Тунис обратился к Саудовской Аравии и ОАЭ для решения экономических проблем
11:25
Происшествия
Ночной пожар уничтожил поле и свалку в Нижегородской области
11:21
Армия
Колдун Бесов опроверг предсказание «наследницы» Ванги о большой войне
11:20
Происшествия
Самолет с патриархом Кириллом не может сесть в Орле из-за плохой погоды
11:17
Экономика
Россияне с инвалидностью могут получить новую выплату к пенсии в 10 тысяч рублей
11:14
Политика
Колумнист Рапоза счел украинские власти злейшим врагом Киева
11:12
Происшествия
Московская прокуратура проверит законность штрафа участнице конфликта с кавказцами в метро
11:11
Политика
Спикер Госдумы Володин призвал ввести процедуру отзыва Нобелевской премии мира
11:11
Происшествия
Восьмилетний самокатчик попал под колеса иномарки в Петрозаводске
11:10
Весь мир
Саудовская Аравия приступила к полному снятию коронавирусных ограничений
Все новости

Политолог Безпалько назвал невозможным решение принудить Украину к миру в Донбассе
Политика
Политолог Безпалько назвал невозможным решение принудить Украину к миру в Донбассе
pixabay.com

Москва, 17 октября. Украину невозможно принудить к миру в Донбассе, но есть сценарий, при котором ситуация в регионе урегулируется — полная ликвидация государства, заявил политолог Богдан Безпалько.

По словам члена Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ, современная Украина не обладает объективностью, а инструментарием внешнего управления Запада являются влиятельные националисты. Эксперт уверен, что при подобном положении дел никакого прогресса в исполнении Минских соглашений не предвидится, передает «Украина.ру».

«Лучшим средством была бы ликвидация самой Украины как государства. Это было бы лучше не только для России и жителей Донбасса, но для граждан самой Украины, для тех, кто там живет», — подчеркнул Безпалько.

facebook.com/pressjfo.news / Операция объединенных сил

Он уточнил, что украинская сторона делает все, чтобы граждане государства жили хуже, а общественные институты, инфраструктура, промышленность и медицина разрушались. Именно поэтому ликвидация Украины видится собеседнику издания наилучшим сценарием, при котором Минские соглашения точно будут выполнены.

Ранее постоянный представитель РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов рассказал, что украинская делегация саботирует мирный процесс на переговорах по урегулированию конфликта. Он подвел итоги очередной встречи, во время которой украинская сторона показала свою истинную позицию по всем вопросам стабилизации обстановки.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Политолог Безпалько назвал невозможным решение принудить Украину к миру в Донбассе
украина донбасс безпалько
Комментировать