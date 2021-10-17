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Поисково-спасательная группа ЦВО организовала дежурство в районе посадки «киноэкипажа»

  /   Обновлено: 17 октября 2021 10:53
Армия
Поисково-спасательная группа ЦВО организовала дежурство в районе посадки «киноэкипажа»
wikipedia.org  /  Anna Zvereva / CC BY-SA 2.0

Екатеринбург, 17 октября. Поисково-спасательная группа Центрального военного округа (ЦВО) вылетела в расчетный район посадки спускаемого аппарата пилотируемого космического корабля «Союз МС-18» с космонавтом Олегом Новицким, актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко на борту.

По имеющейся информации, десять десантно-транспортных вертолетов Ми-8МТВ5-1 вылетели с оперативных аэродромов в Жезказгане и Караганде в расчетный район, расположенный в 146 километрах юго-восточнее города Жезказган. Отмечается, что авиационная группа доставила туда все необходимое оборудование, личный состав поисково-спасательной группы и бригаду медиков, передает телеканал «Звезда».

Всего в обеспечении посадки было задействовано 200 военнослужащих, 12 вертолетов, три самолета Ан-12 и Ан-26, а также около 20 единиц спецтехники, в том числе пять поисково-эвакуационных машин-амфибия «Синяя птица».

Ранее сообщалось, что первый в истории «киноэкипаж» прибыл на Землю в 07:35 утра (по московскому времени). Роскосмос поделился кадрами приземления космического корабля с пассажирами.

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