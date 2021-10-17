Политолог Сихарулидзе: Саакашвили оказался в Грузии благодаря своим сподвижникам

Тбилиси, 17 октября. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили смог вернуться на родину благодаря своим сподвижникам. Такое мнение выразил политолог и основатель SIKHA Foundation Арчил Сихарулидзе.

Около 25-30% населения Грузии считают, что Саакашвили сыграл исключительную роль в судьбе страны, отметил эксперт. Эта часть грузин, которых называют «мишистами», и помогла политику вернуться на родину, добавил Сихарулидзе.

«Они верят в него, как в человека, который создал новую Грузию…Они все могли ему помочь», — сказал политолог.

По его словам, среди сподвижников Саакашвили есть немало представителей интеллигенции и бизнеса. При власти бывшего грузинского лидера они получили деньги и влияние, уточнил эксперт.

Ранее Саакашвили признался, что причиной его возвращения в Грузию стала тоска по родине. В интервью телекомпании «Мтавари архи» он рассказал о беспокойстве за демографию и геополитику страны.