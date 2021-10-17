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Форвард сборной России Никита Кучеров получил травму в матче НХЛ
Спорт
Форвард сборной России Никита Кучеров получил травму в матче НХЛ
instagram.com  /  @nikitakucherov86

Вашингтон, 17 октября. Нападающий сборной России по хоккею Никита Кучеров досрочно завершил матч регулярного чемпионата НХЛ из-за полученного повреждения.

Матч НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Тампу-Бэй Лайтнинг», прошел минувшей ночью на на стадионе «Кэпитал Уан-Арена». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счетом 2:1.

В одном из игровых эпизодов травму нижней части тела получил российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров. Из-за повреждения 28-летний форвард, который провел на льду 17 минут 26 секунд, был вынужден досрочно завершить матч в третьем периоде. В ближайшее время нападающий, включенный в состав сборной России на ОИ-2022 в Пекине, пройдет медицинское обследование.

Ранее четыре очка Кучерова помогли «Тампе» одержать волевую победу над «Детройтом» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 7:6 в пользу «молний».

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