В Башкирии мужчина спас оставшегося без мамы малыша косули

Уфа, 17 октября. Раненый малыш потерял маму и остался один в лесу. Неравнодушный житель села Киргиз-Мияки Миякинского района Республики Башкортостан спас животное, сообщили в местной газете «Октябрь».

Мужчина вернулся домой с детенышем косули. Его супруга и дети оказали малышу необходимую медпомощь. Они обработали ему рану, которую нанес крупный хищник. Новый дом для дикого животного был обустроен в теплом и уютном загоне для кроликов.

По словам местного жителя, несколько недель детеныш пил исключительно козье молоко, которое они покупали у своих соседей. Когда он окреп и подрос, то перешел на коровье.

«Приемные родители» дали имя спасенному детенышу косули — Бэмбик. Животное также стало любимцем всех знакомых и друзей семьи, которая его приютила. За все время, пока малыш находился с людьми, он к ним привык и охотно пошел на контакт. За небольшой промежуток времени он почувствовал себя хозяином сада, где активно питается травкой, листочками и побегами.

В дальнейшем, возможно, его передадут в специализированный зоопарк. Однако пока он может пожить со своей новой семьей.

В начале августа в Гае полицейские спасли провалившегося в заброшенный колодец теленка, сообщало издание РИА56. Полицейские с помощью веревки вытащили теленка из ямы. Поиск хозяина результата не дал, поэтому его передали в ближайшее фермерское хозяйство.