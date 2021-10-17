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Политолог Злобин назвал противостояние США и Китая главным в мировой политике
Политика
Политолог Злобин назвал противостояние США и Китая главным в мировой политике
Pr Scr youtube.com  /  Вечер с Владимиром Соловьевым

Москва, 17 октября. Противостояние между Китаем и США в ближайшие десять лет станет основным содержанием мировой политики, заявил политолог Николай Злобин.

По словам эксперта, позиции властей США и России в этом вопросе наверняка обсуждались во время визита замглавы Госдепа США Виктории Нуланд в Москву. В вопросе противостояния Вашингтона и Пекина Москве предстоит сделать непростой выбор, так как для обеих сторон вопрос роли России в этом конфликте является чувствительным, говорит Злобин.

«Россия в такой ситуации будет вынуждена делать какой-то выбор. Россия не может допустить поражения Китая, ослабления его в Юго-Восточной Азии и резкого увеличения влияния США там. Но и усиливать свою конфронтацию с Америкой из-за Тайваня у России тоже нет стимулов», — цитирует политолога издание «Украина.ру».

Как считает Злобин, позиция Москвы должна быть очень тонкой, не допустив поражения Китая и дестабилизации в регионе.

Ранее израильский военный эксперт Яков Кедми признал силу России над США. Он заявил, что российские подлодки обладают уникальными возможностями, которые недоступны субмаринам Военно-морских сил США. По словам аналитика, американский подводный флот значительно уступает российскому.

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россия сша китай злобин
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