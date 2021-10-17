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Киевский аналитик Ижак заявил о стремлении России к возвращению Украины

  /   Обновлено: 17 октября 2021 10:42
Политика
Киевский аналитик Ижак заявил о стремлении России к возвращению Украины
Федеральное агентство новостей

Киев, 17 октября. Украина может вернуться под контроль России, уверен заведующий отделом Национального института стратегических исследований Алексей Ижак.

Москва неоднократно подчеркивала свое нежелание нападать на кого-либо, Россия указывала на уважение к чужому суверенитету. Однако официальный Киев регулярно выступает с нападками на Москву, заявляя о якобы ее причастности к вмешательству во внутренние дела страны. В 2015 году Верховная рада официально присвоила России статус «агрессора».

Кремль считает недопустимыми подобные нападки. Москва подчеркивала, кризис на Украине носит внутриполитический характер, а Россия заинтересована в его преодолении.

Федеральное агентство новостей /

Киевский аналитик сделал неожиданное заявление о главном страхе Украины. Он рассказал о якобы стремлении Москвы к возвращению Киева.

«Россия <...> соглашается лишь с тем, что Украина может сохранять государственность лишь до тех пор, пока не возникнут условия для ее безболезненного "возвращения"», — написал Ижак в статье для одного из местных изданий.

Ранее политолог-американист Рафаэль Ордуханян объяснил, почему Москва не станет воевать с Киевом. По мнению специалиста, россияне не прольют кровь украинцев, ведь это близкий для них по менталитету народ.

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