Киев, 17 октября. Украина может вернуться под контроль России, уверен заведующий отделом Национального института стратегических исследований Алексей Ижак.

Москва неоднократно подчеркивала свое нежелание нападать на кого-либо, Россия указывала на уважение к чужому суверенитету. Однако официальный Киев регулярно выступает с нападками на Москву, заявляя о якобы ее причастности к вмешательству во внутренние дела страны. В 2015 году Верховная рада официально присвоила России статус «агрессора».

Кремль считает недопустимыми подобные нападки. Москва подчеркивала, кризис на Украине носит внутриполитический характер, а Россия заинтересована в его преодолении.

Федеральное агентство новостей /

Киевский аналитик сделал неожиданное заявление о главном страхе Украины. Он рассказал о якобы стремлении Москвы к возвращению Киева.

«Россия <...> соглашается лишь с тем, что Украина может сохранять государственность лишь до тех пор, пока не возникнут условия для ее безболезненного "возвращения"», — написал Ижак в статье для одного из местных изданий.

Ранее политолог-американист Рафаэль Ордуханян объяснил, почему Москва не станет воевать с Киевом. По мнению специалиста, россияне не прольют кровь украинцев, ведь это близкий для них по менталитету народ.