Дамаск обвинил военных Израиля в убийстве члена сирийского правительства

Дамаск, 17 октября. Директор департамента Голан в кабинете министров Сирийской Арабской Республики (САР) Мидхат Салих был застрелен 16 октября израильским солдатом, сообщает информационное агентство SANA.

Убийство произошло в районе Айн ат-Тина вблизи деревни Мадждаль-Шамс. Местные жители сообщили израильской газете Haaretz, что 16 октября в населенном пункте наблюдалось интенсивное присутствие вертолетов и беспилотных летательных аппаратов.

Reports in Syria claim the Israeli military targeted and killed a released prisoner, Medhat Al-Saleh, in the town of Ain Eltinah earlier today, near the border with the Golan Heights. pic.twitter.com/4LCnIHSGpv — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 16, 2021

Правительство САР назвало это убийство «актом агрессии и терроризма», добавив, что инцидент только укрепит решимость сирийского народа продолжать борьбу против оккупации за освобождение Голанских высот.

Израильская сторона отказалась от комментариев. Согласно изданию The Times of Israel, убийство могло быть связано с продолжающимися усилиями Израиля по предотвращению создания Ираном и ливанской группировкой «Хезболла» постоянной базы на вблизи линии границ Голан.

Высокопоставленный представитель Министерства обороны Израиля сообщил NYT, что Салех работал с иранским Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) над созданием военной инфраструктуры в регионе, необходимой для «нападения на еврейское государство».

#Syria Medhat Al-Saleh, a local from Occupied Golan, was killed in Ayn al-Teyne in Quneitra province. Saleh was detained in 1983 by Israeli army when he tried to cross from Syria and was released in 97. Similar attacks happened before in the same area pic.twitter.com/p6ylI3MxmG — Suhail AlGhazi (@putintintin1) October 16, 2021

От тюрьмы до правительства

Мидхат Салих родился в упомянутой друзской деревне Мадждаль-Шамс в 1967 году. Израильские власти неоднократно арестовывали его за принадлежность к движению сопротивления, он провел в тюрьмах еврейского государства свыше 12 лет. После освобождения в 1997 году его избрали в сирийский парламент от округа, включающего в себя подконтрольные Израилю Голанские высоты. Затем политик был назначен директором департамента Голан и советником президента САР Башара Асада.

В последние годы он служил в сирийской разведке, по-прежнему сосредоточив внимание на усилиях страны по возвращению Голан.

الرحمة لروحك

استشهاد الاسير المحرر مدحت الصالح، جراء استهدافه من قبل العدو الصهيوني، في موقع عين التينة مقابل بلدته مجدل شمس المحتلة. pic.twitter.com/zZxIqZxgci — SUHAIB (@_suhaib001) October 16, 2021

В прошлом Салих работал над вербовкой людей из Мадждаль-Шамса — деревни, жители которой, как правило, не принимают израильского гражданства и идентифицируют себя с Дамаском.

Еврейское государство считало Салиха важным агентом разведки на Голанских высотах, и любого человека, который встречался с ним, допрашивали при въезде в Израиль по подозрению в контактах с иностранным агентом. Соратники убитого политика утверждают, что покушения на его жизнь совершались неоднократно.

Известно, что Салих построил дом с видом на Мадждаль-Шамс и вернулся жить в этот регион после того, как армия САР восстановила контроль над сирийской стороной Голанских высот.

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Le martyre du prisonnier syrien libéré Medhat Al-Saleh, après avoir été pris pour cible par les forces israélienne sur le site d'Ain Al-Tineh, en face de la ville de Majdal Shams dans le #Golan. (Al-Mayadeen)



Israël libère puis assassine... pic.twitter.com/gl79U8KZfI — Arab Intelligence - المخابرات العربية (@Arab_Intel) October 16, 2021

Спорная земля

В ходе Шестидневной войны 1967 года Израиль отбил у Сирии и оккупировал Голанские высоты, а в 1981 году аннексировал их. Тем не менее Совет безопасности ООН резолюцией №497 признал присоединение недействительным. Оккупация со стороны Тель-Авива привела к выселению 131 00 сирийцев из городов Кунейтра и Фик, 137 деревень и 112 ферм в этом районе, согласно официальным данным.

В 2019 году ООН подтвердила, что статус Голан остается неизменным, то есть эти земли по-прежнему являются территорией САР. США стали единственной страной в мире, признавшей суверенитет Израиля над этой территорией.

Премьер-министр еврейского государства Нафтали Беннет 11 октября объявил о планах строительства двух новых населенных пунктов на Голанах, которые удвоят численность израильских поселенцев на оккупированной территории с 27 000 до 50 000, а затем и до 100 000. По словам политика, этот шаг предпринимается во имя национальных интересов. Глава правительства также обозначил, что в ноябре состоится заседание кабмина по вопросам Голанских высот.