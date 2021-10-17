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Дамаск обвинил военных Израиля в убийстве члена сирийского правительства
Весь мир
Дамаск обвинил военных Израиля в убийстве члена сирийского правительства
Global Look Press  /  Nasser Ishtayeh / Keystone Press Agency

Дамаск, 17 октября. Директор департамента Голан в кабинете министров Сирийской Арабской Республики (САР) Мидхат Салих был застрелен 16 октября израильским солдатом, сообщает информационное агентство SANA.

Убийство произошло в районе Айн ат-Тина вблизи деревни Мадждаль-Шамс. Местные жители сообщили израильской газете Haaretz, что 16 октября в населенном пункте наблюдалось интенсивное присутствие вертолетов и беспилотных летательных аппаратов.

Правительство САР назвало это убийство «актом агрессии и терроризма», добавив, что инцидент только укрепит решимость сирийского народа продолжать борьбу против оккупации за освобождение Голанских высот.

Израильская сторона отказалась от комментариев. Согласно изданию The Times of Israel, убийство могло быть связано с продолжающимися усилиями Израиля по предотвращению создания Ираном и ливанской группировкой «Хезболла» постоянной базы на вблизи линии границ Голан.

Высокопоставленный представитель Министерства обороны Израиля сообщил NYT, что Салех работал с иранским Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) над созданием военной инфраструктуры в регионе, необходимой для «нападения на еврейское государство».

От тюрьмы до правительства

Мидхат Салих родился в упомянутой друзской деревне Мадждаль-Шамс в 1967 году. Израильские власти неоднократно арестовывали его за принадлежность к движению сопротивления, он провел в тюрьмах еврейского государства свыше 12 лет. После освобождения в 1997 году его избрали в сирийский парламент от округа, включающего в себя подконтрольные Израилю Голанские высоты. Затем политик был назначен директором департамента Голан и советником президента САР Башара Асада.

В последние годы он служил в сирийской разведке, по-прежнему сосредоточив внимание на усилиях страны по возвращению Голан.

В прошлом Салих работал над вербовкой людей из Мадждаль-Шамса — деревни, жители которой, как правило, не принимают израильского гражданства и идентифицируют себя с Дамаском.

Еврейское государство считало Салиха важным агентом разведки на Голанских высотах, и любого человека, который встречался с ним, допрашивали при въезде в Израиль по подозрению в контактах с иностранным агентом. Соратники убитого политика утверждают, что покушения на его жизнь совершались неоднократно.

Известно, что Салих построил дом с видом на Мадждаль-Шамс и вернулся жить в этот регион после того, как армия САР восстановила контроль над сирийской стороной Голанских высот.

Спорная земля

В ходе Шестидневной войны 1967 года Израиль отбил у Сирии и оккупировал Голанские высоты, а в 1981 году аннексировал их. Тем не менее Совет безопасности ООН резолюцией №497 признал присоединение недействительным. Оккупация со стороны Тель-Авива привела к выселению 131 00 сирийцев из городов Кунейтра и Фик, 137 деревень и 112 ферм в этом районе, согласно официальным данным.

В 2019 году ООН подтвердила, что статус Голан остается неизменным, то есть эти земли по-прежнему являются территорией САР. США стали единственной страной в мире, признавшей суверенитет Израиля над этой территорией.

Премьер-министр еврейского государства Нафтали Беннет 11 октября объявил о планах строительства двух новых населенных пунктов на Голанах, которые удвоят численность израильских поселенцев на оккупированной территории с 27 000 до 50 000, а затем и до 100 000. По словам политика, этот шаг предпринимается во имя национальных интересов. Глава правительства также обозначил, что в ноябре состоится заседание кабмина по вопросам Голанских высот.

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сирия израиль голанские высоты
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