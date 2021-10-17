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Контейнер с мухами-дрозофилами 12 дней находился на МКС вместе с «киноэкипажем»

  /   Обновлено: 17 октября 2021 10:31
Общество
Контейнер с мухами-дрозофилами 12 дней находился на МКС вместе с «киноэкипажем»
vk.com  /  Пресс-служба Роскосмоса

Москва, 17 октября. Контейнер с мухами-дрозофилами находился на Международной космической станции (МКС) в течение 12 суток во время полета «киноэкипажа» для съемок фильма «Вызов».

Как только экипаж прибыл на МКС, специалисты начали проводить исследования с привезенными насекомыми. Об этом рассказал заместитель директора по науке Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН, летчик-космонавт, Герой Российской Федерации Олег Котов в эфире Первого канала.

«Вернулся еще один важный научный экипаж — это мухи-дрозофилы, которые в специальном контейнере пролетали 12 суток. Ровно столько, сколько наш «киноэкипаж», — отметил исследователь.

Котов объяснил, что ученые в рамках экспериментов наблюдали, как дрозофилы будут чувствовать себя в невесомости. Также задача исследователей определить, какое влияние на мух окажет пребывание в космосе и сам полет.

Как сообщалось ранее, «киноэкипаж» с актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко отправился на МКС для съемок фильма. По данным медиков, их самочувствие в космосе было нормальным.

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космос мкс исследование мухи-дрозофилы
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