Более 100 сотрудников ядерной лаборатории в США грозит увольнение из-за прививки от COVID-19

Лос-Аламос, 17 октября. Более ста сотрудников Лос-Аламосской национальной лаборатории в США могут быть уволены из-за требования об обязательной вакцинации. Об этом сообщают местные СМИ.

Сотрудники одной из двух американских лабораторий, выполняющих секретные разработки в области ядерной энергетики и ядерного оружия, столкнулись с угрозой увольнения после того, как в пятницу федеральный окружной судья отклонил просьбу о предварительном судебном запрете обязательной вакцинации, с которой к нему обратилась группа работников лаборатории.

BREAKING: More than 100 scientists, nuclear engineers, and others will be fired due to a vaccine mandate at Los Alamos National Laboratory — Jacob Cabe (@jacobcabe) October 15, 2021

«Лаборатория ценит вклад всех сотрудников, и наше решение о введении вакцинации было принято только после долгих размышлений. Безопасность и здоровье наших сотрудников остаются нашим главным приоритетом, поскольку мы выполняем нашу миссию по обеспечению национальной безопасности, и в результате наш мандат на вакцинацию остается в силе. Мы ценим тщательный обзор и рассмотрение, предоставленные судом по важным вопросам, представленным на слушании», — заявил официальный представитель лаборатории.

Он подчеркнул, что на данный момент 96% из более чем 12 тысяч специалистов, которые работают в исследовательском центре, полностью вакцинированы.

Теперь более ста специалистов, в том числе ученые, ядерные инженеры, техники, проектировщики и управляющие проектами, могут быть уволены из-за несогласия с политикой администрации Байдена, которая приняла указ об обязательной вакцинации.

Пользователи социальных сетей недоумевают по поводу сложившейся ситуации, которая грозит увольнением высококлассным специалистам, работа которых вязана с национальной безопасностью страны.

«Байден, очищает нашу страну от людей, способных мыслить критически и подлинных новаторов, — прекрасный подарок Китаю. Этот человек не мог принять более разрушительных решений для гегемонии США».

Biden purging our nation of critical thinkers and genuine innovators is such a beautiful gift to China. That man could not make more damaging, destructive decisions to USA's hegemony. — Andrew (@clrevvjay) October 16, 2021

«Я уверен — Китай примет их с распростертыми объятиями»

I’m sure China would welcome them with open arms. — Ryan Gilmore (@theRyanGilmore) October 16, 2021

Некоторые комментаторы иронизируют, говоря, что не стоит беспокоиться, ведь уволенных ученых можно будет с легкостью заменить нелегальными мигрантами, огромные толпы которых скопились на южной границе США.

Указ об обязательной вакцинации, который президент Байден подписал в начале сентября, вызвал массовое недовольство среди американцев. Многие работники встают перед выбором: вакцинация или увольнение, что уже привело к значительному сокращению работающих американцев. Это, в свою очередь, провоцирует проблемы в экономике.

Власти нескольких штатов готовят судебные иски против президента Байдена, обвиняя его в превышении полномочий и нарушении конституции.