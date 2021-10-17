Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 октября 11:26
11:21
Армия
Колдун Бесов опроверг предсказание «наследницы» Ванги о большой войне
11:20
Происшествия
Самолет с патриархом Кириллом не может сесть в Орле из-за плохой погоды
11:17
Экономика
Россияне с инвалидностью могут получить новую выплату к пенсии в 10 тысяч рублей
11:14
Политика
Колумнист Рапоза счел украинские власти злейшим врагом Киева
11:12
Происшествия
Московская прокуратура проверит законность штрафа участнице конфликта с кавказцами в метро
11:11
Политика
Спикер Госдумы Володин призвал ввести процедуру отзыва Нобелевской премии мира
11:11
Происшествия
Восьмилетний самокатчик попал под колеса иномарки в Петрозаводске
11:10
Весь мир
Саудовская Аравия приступила к полному снятию коронавирусных ограничений
11:07
Весь мир
Дамаск обвинил военных Израиля в убийстве члена сирийского правительства
11:03
Общество
Штатную работу аэропорта в Краснодаре нарушил густой туман
Все новости

Более 100 сотрудников ядерной лаборатории в США грозит увольнение из-за прививки от COVID-19
Весь мир
Более 100 сотрудников ядерной лаборатории в США грозит увольнение из-за прививки от COVID-19
Global Look Press  /  Staff Sgt. Jennifer Reynolds / Keystone Press Agency

Лос-Аламос, 17 октября. Более ста сотрудников Лос-Аламосской национальной лаборатории в США могут быть уволены из-за требования об обязательной вакцинации. Об этом сообщают местные СМИ.

Сотрудники одной из двух американских лабораторий, выполняющих секретные разработки в области ядерной энергетики и ядерного оружия, столкнулись с угрозой увольнения после того, как в пятницу федеральный окружной судья отклонил просьбу о предварительном судебном запрете обязательной вакцинации, с которой к нему обратилась группа работников лаборатории.

«Лаборатория ценит вклад всех сотрудников, и наше решение о введении вакцинации было принято только после долгих размышлений. Безопасность и здоровье наших сотрудников остаются нашим главным приоритетом, поскольку мы выполняем нашу миссию по обеспечению национальной безопасности, и в результате наш мандат на вакцинацию остается в силе. Мы ценим тщательный обзор и рассмотрение, предоставленные судом по важным вопросам, представленным на слушании», — заявил официальный представитель лаборатории.

Он подчеркнул, что на данный момент 96% из более чем 12 тысяч специалистов, которые работают в исследовательском центре, полностью вакцинированы.

Теперь более ста специалистов, в том числе ученые, ядерные инженеры, техники, проектировщики и управляющие проектами, могут быть уволены из-за несогласия с политикой администрации Байдена, которая приняла указ об обязательной вакцинации.

Пользователи социальных сетей недоумевают по поводу сложившейся ситуации, которая грозит увольнением высококлассным специалистам, работа которых вязана с национальной безопасностью страны.

«Байден, очищает нашу страну от людей, способных мыслить критически и подлинных новаторов, — прекрасный подарок Китаю. Этот человек не мог принять более разрушительных решений для гегемонии США».

«Я уверен — Китай примет их с распростертыми объятиями»

Некоторые комментаторы иронизируют, говоря, что не стоит беспокоиться, ведь уволенных ученых можно будет с легкостью заменить нелегальными мигрантами, огромные толпы которых скопились на южной границе США.

Указ об обязательной вакцинации, который президент Байден подписал в начале сентября, вызвал массовое недовольство среди американцев. Многие работники встают перед выбором: вакцинация или увольнение, что уже привело к значительному сокращению работающих американцев. Это, в свою очередь, провоцирует проблемы в экономике.

Власти нескольких штатов готовят судебные иски против президента Байдена, обвиняя его в превышении полномочий и нарушении конституции.

Губернатор Оклахомы готовит иск к Байдену из-за обязательной вакцинации
Global Look Press / Chris Kleponis / Keystone Press Agency

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Более 100 сотрудников ядерной лаборатории в США грозит увольнение из-за прививки от COVID-19
сша вакцинация
Комментировать