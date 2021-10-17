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CD Projekt RED расширяет штаб сотрудников после провального выхода Cyberpunk 2077

  /   Обновлено: 17 октября 2021 10:26
Общество
CD Projekt RED расширяет штаб сотрудников после провального выхода Cyberpunk 2077
Федеральное агентство новостей

Варшава, 17 октября. Польская компания CD Projekt RED, занимающаяся разработкой компьютерных игр, расширяет штаб сотрудников. Производитель разместил на своем сайте более 60 вакансий.

Люди необходимы для работы с главным продуктом компании видеоигрой Cyberpunk 2077. Известно, что в первую очередь набираются художники для отрисовки внутриигровых анимаций персонажей и различных роликов. CD Projekt RED также нуждается в дизайнерах по уровням и квестам и в программистах графики и геймплея. Почти все вакансии подразумевают работу в польском офисе компании.

Обозреватель издания Forbes Пол Тасси предполагает, что в первую очередь новая сила будет направлена на создание платных расширений к игре, выход которых запланирован на 2022 год. Он напомнил, что в планах разработчика выпустить небольшое бесплатное дополнение и версию игры для консолей последнего поколения.

Видеоигра Cyberpunk 2077 вышла в конце прошлого года и была одним из самых ожидаемых явлений в игровом мире. Однако продукт вызвал огромный поток недовольства и критики из-за большого количества ошибок и недочетов. Ранее стало известно, что инициативные пользователи сами стали устранять баги игры, выпуская моды.

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игра Cyberpunk 2077 CD Project Red
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