Московские, петербургские и пермские рестораны обзаведутся роботами для проверки QR-кодов

Москва, 17 октября. Проверку QR-кодов у привитых от коронавируса и переболевших граждан в ресторанах Москвы, Санкт-Петербурга и Перми будут производить с помощью специальных роботов.

Образец сервисного робота для проверки QR-кодов в ресторанах и общественных местах представила российская компания «Промобот». Кроме того, устройство способно считывать данные паспортов, передает РИА Новости.

«Робот способен перемещаться у входа в помещение и общаться с посетителями», — сообщили в компании.

Представленный образец интегрирован с сайтом гоcуслуг. Именно это обеспечивает возможность сверки QR-кода и проверки паспортных данных, которые будут предоставлять посетители. Первые экземпляры в ближайшем времени появятся в ресторанах Москвы, Петербурга и Перми. Также роботы начнут функционировать в аэропортах и учебных заведениях.

Оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом ранее сообщил, что граждане, которые прошли ревакцинацию, могут получить новые QR-коды. Как только код обновится, об этом для удобства ревакцинированных сразу поступит СМС-сообщение.