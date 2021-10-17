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Российский МиГ-31 предотвратил нарушение госграницы самолетом ВВС США над Японским морем
Армия
Российский МиГ-31 предотвратил нарушение госграницы самолетом ВВС США над Японским морем
wikipedia.org  /  Fedor Leukhin / CC BY-SA 2.0

Москва, 17 октября. Российский истребитель МиГ-31 поднимался в небо для сопровождения стратегического бомбардировщика B-1B ВВС США над Японским морем.

В сообщении Национального центра управления обороной РФ говорится, что 17 октября средства контроля воздушного пространства обнаружили цель, приближавшуюся к российской госгранице. Для ее опознавания в воздух подняли МиГ-31 из состава дежурных сил Восточного военного округа (ВВО).

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический бомбардировщик B-1B ВВС США и сопроводил его над акваторией Японского моря», — сказано в сообщении.

Самолет ВКС РФ предотвратил нарушение границы иностранной боевой единицей. Полет МиГ-31 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Ранее сообщалось, что российская авиация перехватывает иностранные самолеты профессионально и безопасно. В качестве примера высокого мастерства ВКС РФ можно привести недавний инцидент с самолетом ВВС Норвегии над Баренцевым морем, передает «Царьград».

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