Певица Крайнова объяснила успех Михальчик на «Фабрике звезд» романом с продюсером Шульгиным

Москва, 17 октября. Бывшая солистка группы «Тутси» певица Анастасия Крайнова раскрыла правду о взаимоотношениях на съемках третьего сезона «Фабрики звезд». Артистка вспомнила о страстном романе конкурсантки Юлии Михальчик и продюсера Александра Шульгина.

Об отношениях продюсера и артистки знали практически все на проекте, поскольку они особо и не пытались скрыться. По мнению Крайновой, за счет взаимоотношений Михальчик получала большое количество бонусов, что в конце концов привело ее к третьему месту на проекте.

«Я говорила правду, потому что на «Фабрике звезд» действительно это было. У Михальчик всегда имелось больше бонусов по сравнению с другими участниками реалити: Шульгин то и дело приносил ей платья, костюмы», — рассказала исполнительница в беседе с корреспондентом StarHit.

Global Look Press / Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Крайнова уверяет, что совершенно не боится реакции своей коллеги по «фабрике» или именитого продюсера, поскольку правда на ее стороне. Она искренне не понимает, почему остальные выпускники телешоу продолжают «лебезить» перед Шульгиным, хотя следует дать ему отпор. Экс-солистка «Тутси» добавила, что на недавней презентации своего трека встретила Юлию Михальчик, которая призвала ее забыть все плохое и оставить прошлое в прошлом.

TACC / Махонин Андрей

Ранее артистка уже рассказывала о романе Михальчик и Шульгина. Она вспомнила, как во время одного из вечеров в «звездном доме» участники шоу заметили конкурсантку и продюсера целующимися. По словам Крайновой, уже на тот момент она догадывалась о романе пары, но ей никто не верил.