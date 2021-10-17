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Константин Эрнст сообщил, что киноэкипаж перевыполнил план по съемкам фильма «Вызов» на МКС

  /   Обновлено: 17 октября 2021 10:19
Общество
Константин Эрнст сообщил, что киноэкипаж перевыполнил план по съемкам фильма «Вызов» на МКС
politexpert.net  /  Зайцев Евгений

Москва, 17 октября. Глава Первого канала Константин Эрнст заявил, что съемочной группе фильма «Вызов» удалось полностью справиться с работой над космической драмой, и назвал увиденные кадры «потрясающими».

Киноэкипаж во главе с режиссером Климом Шипенко и актрисой Юлией Пересильд вернулся на Землю после 12 дней пребывания на орбите. Директор Первого канала Константин Эрнст сообщил, команда не только полностью отсняла запланированные материалы, но и перевыполнила план. Об этом продюсер рассказал в прямом эфире.

«Вообще безумно счастливы от того, что все так успешно завершилось, что ребята сняли даже не 100%, а 120% съемочного плана, что они блестяще себя чувствуют», — отметил Эрнст.

Глава Первого канала также сообщил, что уже успел увидеть часть отснятого материала. По его словам, киноэкипажу удалось добиться «потрясающе кинематографичных» кадров.

Съемочная группа фильма «Вызов» прибыла на Землю в 07:35 утра по московскому времени. Роскосмос поделился кадрами приземления космического корабля с пассажирами.

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эрнст вызов киноэкипаж
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